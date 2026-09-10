Cuentan historia de falsificador que puso en jaque a Francia

A mediados de los años 50 del siglo pasado, Jan Bojarski puso en jaque las finanzas francesas durante más de una década al falsificar billetes falsos de una calidad inigualable. Fue un caso que quedó sepultado, pero el director Jean-Paul Salomé lo desempolvó para llevarlo a la pantalla grande con la película La copia perfecta, protagonizada por Reda Kateb y que llega hoy a las salas como parte del Tour de Cine Francés que arranca su edición número 30.

“Como se diría vulgarmente, se los chingó”, dijo el realizador durante una rueda de medios sobre por qué el caso del polaco Jan Bojarski se trató de ocultar.

El director contó que quedó atrapado con la historia del considerado el “Cézanne de la falsificación”, cuando se adentró en el caso que conoció por un productor que le contó de este hombre.

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El Dato: la cinta La copia perfecta se puede ver en Cinépolis Forum Buenavista, Patio Universidad, Perisur, Sentura Tlalnepantla y Paseo Arcos Bosques.

Se volcó en una profunda investigación para conocer no solamente el caso, sino lo que antecedió a la vida criminal de Bojarski, cómo pudo haber sido su personalidad, lograr una manufactura tan precisa de sus billetes falsos y, finalmente, su detención.

“Fui leyendo toda esta documentación, que incluía fotos, archivos, películas, artículos de prensa de la época, transcripciones del juicio policial e interrogatorios. Me preguntaba principalmente, por qué Francia se había empeñado tanto en borrar la memoria de este hombre. La policía enterró su taller para siempre”, compartió el realizador.

Jean-Paul Salomé comentó que este hombre “representaba un verdadero problema para el Banco de Francia y los ministerios de finanzas de la época. El Banco de Francia tuvo que reinventar los billetes en varias ocasiones, debido a que los otros modelos eran falsificados con tanta frecuencia por Jan Bojarski”.

Lo anterior, continuó el también guionista, “generó cierto resentimiento, porque el gobierno francés de entonces no quiso mostrarle ningún tipo de consideración. También pienso mucho en el hecho de que fuera polaco”.

El realizador deja ver en este filme las dificultades que tenían los migrantes en un país como Francia, pues antes de delinquir, Bojarski trató de patentar varios de sus inventos.

La investigación fue tan exhaustiva que en La copia perfecta se recrea de manera minuciosa “el arte” de falsificar billetes.

“Fue increíble volver a ver al verdadero Bojarski. (El video de su captura) nos ayudó muchísimo a recrear el taller, las máquinas. Cuando tuvimos acceso a esas imágenes, nos ayudó muchísimo a que Reda Kateb aprendiera las técnicas de los impresores, porque es muy complicado. Es una coreografía increíble”, dijo.

Comentó que “el dólar estadounidense comparado con el dólar francés es un juego de niños. El papel, la tinta, el diseño gráfico, las técnicas eran extremadamente vanguardistas. Y este hombre lo logró, incluso mejor”.

Jean-Paul Salomé apostó por escenas largas de la fabricación de los billetes, porque quería mostrar las horas y meses que pasaba el personaje en esta labor, lo cual lo llevó a alejarse de su familia. “Era una forma de ilustrar y mostrar la tenacidad de este hombre, su genialidad, pero también las horas, horas, días y meses que le llevó producir los billetes”, añadió.

El Tour de Cine Francés inicia hoy y estará hasta el próximo 14 de octubre, periodo en el que el público podrá disfrutar de filmes en más de 76 ciudades del país.

La selección oficial del tour reúne siete películas inéditas, entre las que destacan El desconocido del Gran Arco, de Stéphane Demoustier; La copia perfecta, de Jean-Paul Salomé; Abandonado, de Vincent Garenq; Sólo una ilusión, la película más reciente de Eric Toledano y Olivier Nakache, y El crimen del 3er piso, de Rémi Bezançon.