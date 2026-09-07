Niurka ignora a Manelyk y se desata su primer encontronazo en La Granja VIP: ¡Patética! | VIDEO

Manelyk González y Niurka Marcos fueron las primeras habitantes de La Granja VIP 2026 que se encargaron de encender la tensión en el programa, pues parece que se mantiene la relación de enemistad que surgió hace un par de años.

El primer encontronazo de Manelyk y Niurka

Todo comenzó cuando Manelyk entró a La Granja VIP. El momento estuvo lleno de emoción por algunos participantes y varios de ellos se levantaron para darle un abrazo y saludarla, a modo de presentación y por cortesía.

Desde el ingreso de la joven, la cámara no tardó en enfocar a Niurka, quien trataba de ignorar el revuelo que había causado la entrada de Mane mientras seguía conversando.

Sin embargo, ella seguía avanzando y se encargó también de saludar a las personas que seguían sentadas en sus lugares. Al llegar con la vedette, extendió la mano yla cubana simplemente se levantó para irse al baño.

“Ay, no me supera después de un año y medio, ¡bebé, patética!“, le gritó la ex integrante de Acapulco Shore, sin obtener una respuesta por parte de Mami Niu. Tras esto, Mane siguió saludando a otras personalidades como Pimpinela Escarlata y La Coreañera. Eso no fue todo, ya que durante el brindis, Mane se estuvo riendo del discurso que dio Niurka.

Manelyk González riéndose mientras Niurka Marcos dice que se considera una buena persona, empática y cero hipócrita😭



— Esto se va a poner BUENO#LaGranjaVIP pic.twitter.com/5hplBhQzU2 — nacho con O (@NachoConO) September 7, 2026

¿Por qué Manelyk y Niurka están peleadas?

El distanciamiento y las constantes peleas entre Manelyk González y Niurka Marcos han sido de los enfrentamientos más mediáticos en la televisión de realidad. Su rivalidad comenzó a cocinarse cuando Mane criticó públicamente a Emilio Osorio (hijo de Niurka) y atacó en galas de televisión a Leslie Gallardo, quien era entonces pareja de Emilio.

Por ello, la vedette salió en defensa de su familia tildando a la influencer de “insignificante” y “odiosa”. A partir de ahí, las discusiones entre ambas subieron de tono en transmisiones en vivo y redes sociales, donde cruzaron insultos y acusaciones contundentes.

La tensión alcanzó su punto más alto cuando compartieron espacios en producciones como La Casa de los Famosos All Stars. En ese encuentro, Manelyk llegó a acusar a Niurka de prácticas de brujería dentro de las instalaciones y de haberse quedado con ropa de su equipaje,

Por su parte, Niurka la acusó de buscar notoriedad a costa de su nombre. Lejos de reconciliarse, la relación entre ambas se mantiene tensa y caracterizada por desdenes constantes cada vez que coinciden en el mismo foro, como ocurrió ahora en La Granja VIP 2026.

Manelyk contó que Niurka la EMBRUJÓ en La Casa All Stars y que ahora que coinciden en La Granja VIP se va a ir recontra protegida 😭🔮🕯️ ¡Mane entrando con cuarzos, pulseras rojas y agua bendita al establo! Cine paranormal del bueno. #LaGranjaVIP #Manelyk #Niurka #Reality pic.twitter.com/2ADwm5ecY9 — La Sultana Informa (@sultana_informa) September 7, 2026

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