Niurka llora en el posicionamiento de La Casa de los Famosos All Stars por Caramelo; Manelyk estalla | VIDEO

Niurka llora en el posicionamiento de La Casa de los Famosos All Stars por Caramelo; Manelyk estalla

Este domingo, se llevó a cabo una vez más, el posicionamiento de La Casa de los Famosos All Stars, donde ocurrió un esperado encuentro entre los habitantes del cuarto Agua, donde Niurka sorprendió a todos después de romper en llanto al encontrarse ante Caramelo.

Y es que Caramelo, Niurka, Rey Grupero y Manelyk, que solían formar una alianza poderosa, se dividieron esta semana, después de que el influencer cambiara su actitud porque su hermana le dijo que podía ‘brillar solo’ y que no se dejara manipular por sus compañeros de Agua.

Niurka rompe en llanto durante el posicionamiento

Si bien muchos esperaban un fuerte pleito entre los habitantes, el público se sorprendió cuando Niurka Marcos dejó de lado la polémica y rompió en llanto, al dejar claro que podría perdonar a Caramelo si él se decidiera por volver con ellos.

“Te seguimos esperando si quieres que hablemos las cosas”, le señaló. “Sé que no soy tu mamá”, indicó, “pero hay algo que no me puedes arrebatar. El haberte tratado como un hijo”, le indicó antes de comenzar a llorar.

En ese sentido, la indicó que no saben cómo acercarse a él y agregó: “Hubiera querido hacer esto con coraje, enojada y no puedo porque... Hemos vivido tantas historias, nos hemos defendido”, destacó, “¿Cómo si sobrevivimos de tanta cosa fuerte, cómo no sobrevivir a algo tan simple como la duda?" cuestionó.

Por su parte, Rey Grupero también mostró que desea terminar con la ruptura con Caramelo, mostrando su disposición con un abrazo que conmovió a Niurka.

Manelyk furiosa

Después de los sinceramientos de Rey Grupero y Niurka, Manelyk se lanzó contra Caramelo, dejando claro que no tiene la intención en recuperar su amistad con el famosos y al contrario, no dudaría en salirse del cuarto Agua si es que no están conformes con su elección.

“No voy a dejar de decir lo que siento y lo que pienso nada más por estar bien con el cuarto agua y si me tengo que ir por decir lo que siento y pienso NO ME IMPORTA”, expresó la antigua amiga de Karime Pindter.

Este momento fue aplaudido por los usuarios en redes sociales, quienes señalaron que fue más honesto que lo que decidió hacer Niurka al mostrarse llorando ante Caramelo, devastada por su distanciamiento en La Casa de los Famosos All Stars. A pesar de ello, otros aseguran que Mane ha perdido parte de su juego con lo sucedido en el posicionamiento.

