Niurka insiste en que Galilea Montijo es santera: ‘Me deseó el mal, se murió su padrino’ | VIDEO

Niurka Marcos sacó a flote nuevamente los rumores de que la conductora Galilea Montijo practica la santería y aseguró que la famosa incluso le ha deseado mál en el pasado, lo que tuvo como consecuencia la muerte del padrino de la presentadora mexicana.

Desde hace tiempo, ha existido el rumor de que la conductora de La Casa de los Famosos México practica la santería, aunque la misma lo ha negado en varias ocasiones, asegurando que es una mujer católica.

Niurka insiste en que Galilea Montijo es santera y que le ha deseado el mal

Fue recientemente en el podcast El Grito de la Llorona que Niurka habló sobre su fé yoruba y señaló a Galilea Montijo de estar avergonzada de practicar la misma religión que ella.

Todo esto después de que le preguntaran si ella en alguna ocasión le ha deseado el mal a alguien. “Yo no necesito desear el mal, porque nací con un ángel, un aura, una luz, una transparencia en mi alma que todos los que me han jodido lo han pagado solito, sin yo mover un dedo”, declaró la cubana.

En la conversación, señaló a la ex reina de belleza por sí haber tratardo de dañarla energéticamente: “Me deseó el mal Galilea Montijo, se murió su padrino, lo que ella me deseó a mí”, se sinceró.

"Me deseó mal GALILEA MONTIJO ... y se murió su padrino (santero) ... lo que ella me deseó a mí "



NIURKA MARCOS lanza fuertes señalamientos contra la conductora y asegura que practica la religión yoruba, pero que no lo reconoce públicamente por temor al hate y a las funas. 😱… pic.twitter.com/jt1kMxelDs — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 27, 2026

Fue tras esto que ella aseguró que Montijo “es la religión y lo oculta” porque “le tiene miedo al hate y a la funada”, pero que esconderse resulta peor “porque el santo te lo reclama y te lo cobra”.

“No puedes pedirle beneficio a tus santitos, a tus espíritus, a su poder, no puedes beneficiarte de su poder y esconderlos porque te da vergüenza decir que eres santero”, criticó.

De este modo, Niurka destacó la importancia de mantenerse orgulloso de tus propias creencias y no esconderlas por miedo al escarnio público, pues cabe mencionar que hay libertad en México para seguir la religión que prefieras.

¿Quieres saber más?

Niurka Marcos es la novena participante confirmada de La Granja VIP

Niurka critica a Kenia Os y dice que Yeri Mua sí es vedette | VIDEO

¿Quién es Abigaíl Pak ‘La Coreañera’, la participante de La Granja VIP?

Exfuncionaria de Guadalajara confiesa sacrificio de perro en ritual de santería: ‘para que me quitaran a mis enemigos del camino’