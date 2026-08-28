Belinda y Danna Paola se besan en VIDEO de su canción ‘Dolce Vita’

Belinda y Danna Paola encendieron las redes sociales y plataformas musicales con el estreno de su nueva canción ‘Dolce Vita’, que es además su primera colaboración y vino acompañada de un video lleno de sensualidad y lujo.
El video publicado en el canal oficial de la actriz de ‘Elite’ ya supera el medio millón de vistas en menos de cuatro horas en YouTube y muestra en diversos momentos a las dos estrellas pop mexicanas.
Así fue el beso entre Danna Paola y Belinda
Uno de los momentos más impactantes del video fue el breve beso entre Belinda y Danna Paola, el cual apenas y puede apreciarse por la rapidez de la toma, pero que causó sensación en redes sociales.
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Solo se logra ver la silueta de las artistas cuando se acercan y se muestra que se dan un beso, pero la toma cambia casi en cuanto rozan los labios, dejando el resto en la imaginación del público.
Además, en el video también aparecen ambas en lencería y luciendo unos vestidos con la espalda descubierta, atrevidos diseños de Kelsey Randall, quien ha trabajado con artistas como Taylor Swift, Hilary Duff, Lorde, entre otras.
Ya durante una entrevista en el programa Hoy, Danna había hablado de las atrevidas escenas del videoclip. “Se ve lo que es: Belleza y lo que es ser mujer”, aceptó momentos después de lucir un poco apenada.
“Creo que para mí, primero, el honor de trabajar con ella (...) Yo quería que este video fuera un sueño húmedo para quien lo viera. Entonces justo, para mí como mujeres nos sentimos completas: Nos sentimos guapas, nos sentimos hot, grandes look, sirviendo cara cuerpo, todo”, agregó Danna Paola.
Letra de ‘Dolce Vita’
Un cigarro y un cóctel
11 A.M. en el hotel
no me acuerdo que hice ayer
solo se que fue con él.
Tengo la vista más espectacular
Repitamos pero frente al mar
Me tocas y empiezo a levitar
De este sueño no me quiero despertar
Tú y yo cerquita
plan favorito
la isla bonita
Haciendonos to’
Esto que siento
no se me quita
tamos viviendo
la dolce vita.
Cuando está conmigo
No quiere apagar las luces
Dice que de postre quiere besos de esos dulces
Sabe como hacerlo sin esfuerzo me seduce
Me seduce.
Ohhhhh oh oh oh
Tiene un no se qué
Un Je me se quoi
que me hace tan bien
Que me pone mal.
Me tocas y empiezo a levitar
De este sueño no me quiero despertar.
Tú y yo cerquita (Tú y yo cerquita)
Plan favorito (plan favorito)
la isla bonita (la isla bonita)
Haciéndonos to’ (haciéndonos to’)
Esto que siento (Esto que siento)
no se me quita (No se me quita, noooo)
tamos viviendo.
La dolce vita.
Tengo la vista más espectacular
Repitamos pero frente al mar
Me tocas y empiezo a levitar
De este sueño no me quiero despertar
É Bellísimo
É Bellísimo
É Bellísimo
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