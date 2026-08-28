Belinda y Danna Paola se besan en VIDEO de su canción ‘Dolce Vita’

Belinda y Danna Paola encendieron las redes sociales y plataformas musicales con el estreno de su nueva canción ‘Dolce Vita’, que es además su primera colaboración y vino acompañada de un video lleno de sensualidad y lujo.

El video publicado en el canal oficial de la actriz de ‘Elite’ ya supera el medio millón de vistas en menos de cuatro horas en YouTube y muestra en diversos momentos a las dos estrellas pop mexicanas.

Así fue el beso entre Danna Paola y Belinda

Uno de los momentos más impactantes del video fue el breve beso entre Belinda y Danna Paola, el cual apenas y puede apreciarse por la rapidez de la toma, pero que causó sensación en redes sociales.

Solo se logra ver la silueta de las artistas cuando se acercan y se muestra que se dan un beso, pero la toma cambia casi en cuanto rozan los labios, dejando el resto en la imaginación del público.

Además, en el video también aparecen ambas en lencería y luciendo unos vestidos con la espalda descubierta, atrevidos diseños de Kelsey Randall, quien ha trabajado con artistas como Taylor Swift, Hilary Duff, Lorde, entre otras.

Danna cumpliendo el sueño de muchos al besar a Belinda pic.twitter.com/EaIgHI7uMz — baddie (@dosisdechoqui) August 28, 2026

Ya durante una entrevista en el programa Hoy, Danna había hablado de las atrevidas escenas del videoclip. “Se ve lo que es: Belleza y lo que es ser mujer”, aceptó momentos después de lucir un poco apenada.

“Creo que para mí, primero, el honor de trabajar con ella (...) Yo quería que este video fuera un sueño húmedo para quien lo viera. Entonces justo, para mí como mujeres nos sentimos completas: Nos sentimos guapas, nos sentimos hot, grandes look, sirviendo cara cuerpo, todo”, agregó Danna Paola.

Letra de ‘Dolce Vita’

Un cigarro y un cóctel

11 A.M. en el hotel

no me acuerdo que hice ayer

solo se que fue con él.

Tengo la vista más espectacular

Repitamos pero frente al mar

Me tocas y empiezo a levitar

De este sueño no me quiero despertar

Tú y yo cerquita

plan favorito

la isla bonita

Haciendonos to’

Esto que siento

no se me quita

tamos viviendo

la dolce vita.

Cuando está conmigo

No quiere apagar las luces

Dice que de postre quiere besos de esos dulces

Sabe como hacerlo sin esfuerzo me seduce

Me seduce.

Ohhhhh oh oh oh

Tiene un no se qué

Un Je me se quoi

que me hace tan bien

Que me pone mal.

Me tocas y empiezo a levitar

De este sueño no me quiero despertar.

Tú y yo cerquita (Tú y yo cerquita)

Plan favorito (plan favorito)

la isla bonita (la isla bonita)

Haciéndonos to’ (haciéndonos to’)

Esto que siento (Esto que siento)

no se me quita (No se me quita, noooo)

tamos viviendo.

La dolce vita.

Tengo la vista más espectacular

Repitamos pero frente al mar

Me tocas y empiezo a levitar

De este sueño no me quiero despertar

É Bellísimo

É Bellísimo

É Bellísimo

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