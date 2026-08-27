VIDEO muestra derrumbe de glaciar que habría provocado la tragedia en Nepal

Este 26 de agosto se registró una fuerte inundación en Nepal que dejó grandes destrozos a su paso, pérdidas materiales, pérdida de vidas humanas y personas desaparecidad; algunos de estos quedaron registrados en video.

La inundación se registró en la región ubicada entre Nepal y el Tíbet en China, provocando la muerte y desaparición de cientos de personas residentes de la zona y extranjeras que se encontraban de visita.

De acuerdo con el último reporte de la Policía de Nepal, hasta el momento hay un conteo de 389 personas sin vida y más de 900 personas que aún no han podido ser localizadas.

Esta inundación provocó daños considerables en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan, Gorkha, Tanahun, Nawalparasi Este y Nawalparasi Oeste, en donde las labores de búsqueda y rescate continúan activas.

Actualmente no se cuenta con una conclusión definitiva sobre la causa de la inundación; sin embargo, una de las hipótesis emitida por las autoridades señala como posible causa un alud de hielo y rocas en la frontera entre Nepal y China.

La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres informó que actualmente existe riesgo de una nueva inundación, por lo que pidió a las personas que se encuentren en las zonas ribereñas aguas abajo de Rasuwagadhi extremar precauciones.

VIDEOS de la inundación de Nepal

Hasta el momento no se ha publicado un video que muestre el derrumbe del glaciar que posiblemente provocó la inundación en Nepal; sin embargo, existen numerosos videos del momento en el que el agua comienza a pasar por distintos puntos de la región.

Videos captados por cámaras de seguridad muestan a decenas de personas corriendo para protegerse del paso de la gran catidad de agua y lodo que se aproximaba al lugar.

Following devastating flash floods in Nepal today, 19 bridges and 40km of roads have been washed away. 13 hydropower projects are damaged and over 200 trucks were swept away. India and China have offered assistance, and Nepal's government is calling on NGOs for rescue and relief.… pic.twitter.com/D3cUohurS5 — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 26, 2026

En otro video tomado desde las alturas se puede ver el paso de la gran cantidad de agua entre muchas viviendas que se encuentran en las orillas de Rasuwagadhi, e incluso la potencia del flujo de agua desprende un puente en el lugar y derrumba edificios.

Pese a que no existe un registro fílmico del momento en el que se desprende un bloque de hielo, algunos videos generados con Inteligencia Artificial muestran el posible deslave que se dió en un glaciar ubicado en la frontera de Nepal y China.

The latest deadly flood on the Nepal–China border appears not to have been a classic glacial-lake outburst flood (GLOF).

Early scientific assessments indicate that an ice-and-rock avalanche from a glacier likely blocked the Lhende Khola/Bhote Koshi system and then released a… pic.twitter.com/UET1KvqzTk — Alvarezz & Rosie (@alvarezzis6) August 27, 2026

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