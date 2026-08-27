Riada, aluvion o alud: ¿Qué causó la inundación en Nepal?

Este miércoles se registró una fuerte inundación entre la frontera de Nepal y China, y ha dejado a su paso cientos de personas sin vida y desaparecidas; las autoridades continúan con labores de rescate en las zonas afectadas.

El caudal del río Lhende continúa obstruido aproximadamente a 18 kilómetros aguas arriba de la frontera de Rasuwagadhi, lo que propició la formación de un lago de aproximadamente 0.11 kilómetros cuadrados.

La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal emitió una alerta para las personas que se encuentren en las zonas ribereñas aguas abajo de Rasuwagadhi, debido a que persiste el riesgo de otra inundación.

रसुवागढी नाकाबाट करिब १८ किलोमिटर माथि तटीय क्षेत्रमा ल्हेन्दे खोलाको बहाव अवरुद्ध भई करिब ०.११ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको ताल बनेको देखिएकोले पुनः ठूलो बाढी आउन सक्ने जोखिम रहेकाले तल्लो तटीय क्षेत्र सम्बन्धित सबैलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन तथा उच्च सावधानीका साथ रहन अनुरोध गरिन्छ। pic.twitter.com/FMOZloSiOs — NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) August 27, 2026

¿Qué causó la inundación en Nepal?

De acuerdo con diversos medios de Nepal, pese a que funcionarios de gobierno, científicos e investigadores han brindado posibles causas, hasta el momento no se ha determinado de manera oficial la causa de la inundación.

Hasta el momento, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres señaló que la inundación podría haber sido ocasionada por un alud de hielo y rocas, basándose en imágenes satelitales.

Detallaron que el alud de hielo y rocas en la frontera entre Nepal y China provocó la inundación de lodo y agua en el río Lhende, desembocando en el río Trishuli por medio de Timure.

Además, se estimó que el origen de la inundación fue a aproximadamene 20 kilómetros al noreste de la frontera de Nepal y China en Rasuwagashi, ocasionado por un trozo de hielo de 600 metros de ancho que se desprendió de un glaciar.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Shishir Khanal, apuntó que posiblemente el terremoto de magnitud 4.4 pudo haber provocado el deslizamiento de la tierra, derivando en la inundación.

Esta no es la primera vez que se registra una inundación en Rasuwagadhi, por lo que el Comité de Gestión de Desastres del Distrito informó que se requería establecer un sistema de alerta temprana en cooperación bilateral con China.

Esto debido a que la zona de alto riesgo existen lagos, glaciares y ríos se encuentran en la frontera de China y Nepal, y estos sistemas de alerta tienen la finalidad de minimizar la pérdida de vidas humanas y bienes materiales.

La inundación de este miércoles provocó afectaciones en varios distritos de Nepal, incluyendo Nuwakot, Dhading, Chitwan, y la zona costera baja de Rsuwa, y hasta el momento las labores de rescate continúan activas, por lo que los detalles de los daños aún no son definitivos.

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