Captan impactante video de la inundación y avalancha en Nepal

Un edificio cubierto de barro tras una inundación repentina en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal

Una inundación repentina y una avalancha de agua, lodo y rocas golpearon una zona fronteriza entre Nepal y China, provocando una de las emergencias más graves registradas en la región. El desastre dejó al menos 95 personas muertas y cientos más permanecen desaparecidas.

La magnitud de la tragedia quedó registrada en imágenes de seguridad captadas desde el lado chino de la frontera. En los videos se observa cómo varias personas intentan ponerse a salvo mientras un enorme torrente avanza con fuerza y arrastra vehículos, construcciones y otras estructuras.

Las autoridades de Nepal informaron que 403 personas están desaparecidas, entre ellas 341 extranjeros. La emergencia también provocó afectaciones en comunidades, carreteras y zonas turísticas, mientras equipos de rescate continúan con la búsqueda de sobrevivientes y víctimas.

🇳🇵 | URGENTE: Se reportan docenas de muertos tras una masiva inundación y deslizamiento de lodo en la frontera entre Nepal y Tíbet. pic.twitter.com/qYyWcaUeHU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 26, 2026

Así fue la avalancha que golpeó Nepal

Las imágenes muestran a personas corriendo momentos antes de que una corriente cargada de agua, barro y rocas descendiera por la zona fronteriza. La fuerza del fenómeno terminó destruyendo edificios y arrastrando automóviles.

De acuerdo con los reportes oficiales, entre los desaparecidos se encuentran 133 ciudadanos de India que realizaban una peregrinación al monte Kailash, en el Tíbet. También se reportó la desaparición de personas provenientes de Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá, entre otros países.

La emergencia ocurrió además durante una fecha de alta movilidad para los habitantes de Nepal. Al menos 62 nepaleses se encontraban entre las personas desaparecidas que realizaban actividades de senderismo en las inmediaciones del lago Gosaikunda, en Rasuwa, coincidiendo con el festival de Janai Purnima.

🇳🇵🇨🇳 Imágenes impresionantes, que parecen sacadas de una película, pero son reales: frontera entre Nepal y China. pic.twitter.com/rkvAtk3lGC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 26, 2026

Los equipos de emergencia han recuperado 95 cuerpos, mientras que al menos 65 personas reciben atención médica en hospitales de la zona y de Katmandú.

La situación también generó preocupación en el norte de India debido al desplazamiento del agua hacia zonas densamente pobladas. Los estados de Uttar Pradesh y Bihar recibieron alertas por posibles inundaciones ante el incremento del caudal de los ríos provenientes de las montañas de Nepal.

En Bihar, las autoridades informaron que alrededor de 5 mil personas ya habían sido evacuadas de seis distritos y contemplaban ampliar el operativo para poner a salvo entre 10 mil y 12 mil habitantes.

Las imágenes posteriores al desastre muestran la dimensión de los daños: casas destruidas, vehículos arrastrados por el agua y un puente metálico desplazado por la corriente. Testigos también describieron cómo el torrente alcanzó comunidades enteras, mientras continúan las labores para localizar a las personas que siguen desaparecidas.

🇳🇵 Las inundaciones y los deslizamientos de lodo en Nepal han dejado al menos 97 muertos y cientos de desaparecidos.



Imágenes aéreas muestran la magnitud de los daños causados. pic.twitter.com/WgWOQRKR2z — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 26, 2026

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