ONU pide frenar guerras y hambre

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió ayer romper el “círculo vicioso” entre los conflictos armados y el hambre, y afirmó que la paz es la mejor protección contra la inseguridad alimentaria.

Durante un debate del Consejo de Seguridad sobre las hambrunas derivadas de las guerras, António Guterres señaló que 2025 registró el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial y uno de los niveles más altos de hambre aguda de los que se tiene registro.

“Los sistemas alimentarios críticos, y las vidas y los medios de subsistencia que sustentan, están siendo atacados”, denunció. El diplomático portugués calificó como “un hito vergonzoso” que en 2025 se confirmaran por primera vez en este siglo dos hambrunas al mismo tiempo, en Sudán y Gaza. Señaló que en Sudán los mercados fueron atacados con drones y misiles, mientras que en Gaza, Mali y Myanmar se impidió el acceso de trabajadores humanitarios a personas en extrema necesidad.

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El secretario general de la ONU sostuvo que el objetivo de hambre cero es alcanzable, pero requiere atender causas como los conflictos. Pidió proteger alimentos, cultivos, ganado y agua potable, además de permitir que los agricultores lleguen a sus campos.