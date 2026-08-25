Cae en España pasajero procedente de México con más de 30 kilos de cocaína

Fue detenido en Barcelona, España, una persona procedente de México, en un presunto intento de introducir de contrabando más de 30 kilogramos de cocaína al país ibérico, informó la Policía Nacional.

El decomiso ocurrió en el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, donde agentes interceptaron el pasajero y hallaron la droga oculta en sus maletas.

🚩Detenido en el aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat de #Barcelona un pasajero que portaba más de 30 kilos de cocaína en sus maletas, en un vuelo procedente de #Mexico



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Al citar a fuentes de la Policía Nacional, el diario La Vanguardia informó que los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto, aunque la corporación dio a conocer el caso hasta el 24 de agosto.

De acuerdo con el medio español, el individuo viajaba desde la Ciudad de México y, durante una revisión a su equipaje y un interrogatorio en el que se mostró nervioso, agentes de la Policía Nacional le aseguraron en total 31 mil 093 kilogramos de cocaína.

Al parecer, el narcótico estaba distribuido en 26 placas y oculto en dos maletas . Tras asegurar el alijo, el viajero fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que le impuso la medida cautelar de prisión provisional.

En julio, desarticulan célula del CJNG en España

El pasado 5 de agosto, la Policía Nacional informó la detención de 13 personas y la desarticulación de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presuntamente dedicada al tráfico de metanfetamina diluida en aroma líquido de vainilla en España.

Ocurrió el pasado 10 de julio, cuando las autoridades francesas y españolas llevaron a cabo siete operativos simultáneos en Barcelona, Tarragona y Lleida, donde localizaron un laboratorio clandestino en el que la organización recuperaba la metanfetamina disuelta en el ingrediente y saborizante.

Al intervenir el predio, los agentes incautaron 2 mil 400 kilogramos de metanfetamina, entre ellas mil 600 ocultos en la vainilla líquida. También aseguraron 6 vehículos, alrededor de 4 mil 500 euros, dispositivos electrónicos y equipo para procesos químicos de extracción, purificación y cristalización de la droga.

De acuerdo con la Policía Nacional, el CJNG habría introducido a España más de 2.5 toneladas de metanfetamina camuflada en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla procedente de México, lo que representa “una de las mayores aprehensiones realizadas hasta la fecha en España y Europa”.

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