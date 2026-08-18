Terremoto HOY en Granada: VIDEO del sismo que provocó pánico y dejó heridos en España

A menos de una semana de un temblor que provocó pánico en Granada, España, se registró un nuevo movimiento telúrico en este municipio, esta vez de magnitud 4.7. El temblor dejó al menos tres personas heridas y provocó pánico, como quedó atestiguado en videos que circularon por redes sociales.

De acuerdo con autoridades locales, el sismo se registró a las 10:37 horas (local) con epicentro en Gójar, a unos 10 kilómetros al sur de Granada y su área metropolitana, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

📢 #Shakemaps del #terremoto en #Gojar (#Granada) 18/08/2026 (10:37:45 hora local) y del resto de terremotos sentidos en nuestro territorio



🗺️ Consulta los mapas del movimiento del suelo generados por el paso de las ondas sísmicas de los terremotos



👉🏼 https://t.co/ow15M44sL7… pic.twitter.com/UnuaINWK1r — Instituto Geográfico Nacional-O.A.CNIG (@IGNSpain) August 18, 2026

El movimiento fue superficial y fue ampliamente percibido por pobladores de las zonas afectadas, especialmente en Granada y municipios del cinturón metropolitano.

Además, el sismo magnitud 7.4 fue seguido por varias réplicas, las más fuertes a las 10:53 horas, con epicentro en Churriana de la Vega, magnitud 4.0, y a las 11:34 horas, con epicentro en Alhendín, magnitud 4.2.

Daños en edificios, caída de árboles, tres heridos y un hospitalizado: los VIDEOS del sismo

El sismo, que ocurrió tan solo cinco días después de otro movimiento telúrico similar que afectó la misma área metropolitana, provocó temor entre los pobladores.

Granada



Se reportaron daños en la histórica iglesia de de San Pedro ubicada en el barrio del Albaicín, en Granada, como consecuencia de los recientes movimientos sísmicos que sacudieron a la región. pic.twitter.com/wI1idPLviT — Tendencias en X (@TendenciasenX1) August 18, 2026

Videos que circularon en redes sociales dejan ver caída de estructuras de edificios, caída de árboles, escombros sobre automóviles, nubes de humo provocadas por los daños estructurales y gente paralizada por el miedo.

De acuerdo con autoridades locales, los daños estructurales se registraron principalmente en edificios residenciales. En ellos, se reportaron grandes grietas en paredes, desprendimientos de partes de fachadas y ladrillos en las aceras.

Granada



Seis terremotos sacudieron la región en menos de una hora, con magnitudes principales de hasta 4,8 y varias réplicas. Se reportan al menos tres personas heridas, incluida una menor trasladada al hospital, mientras evalúan daños materiales. pic.twitter.com/qr55aVOAWX — Tendencias en X (@TendenciasenX1) August 18, 2026

En tanto, de acuerdo con Antonio Sainz, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, por este movimiento telúrico resultaron tres personas heridas, aunque con lesiones leves.

No obstante, una de ellas, menor de edad, sí fue trasladada a un hospital, si bien se desconoce qué tipo de lesión sufrió.

Activan protocolos de emergencia

De acuerdo con reportes locales, como medida preventiva ante el terremoto, se restringió el acceso de turistas a algunas zonas de la Alhambra, mientras que la Diputación Provincial de Granada anunció el cierre de edificios administrativos, museos e instalaciones deportivas.

#España || Afectaciones causadas por el temblor de 4.7 con epicentro en Gójar que sacudió este martes el área metropolitana de Granada y activó medidas preventivas en la Alhambra. pic.twitter.com/Y45qWUU9pl — Calceta Noticias (@CalcetaNot0503) August 18, 2026

Mientras que el Metro de Granada redujo la velocidad de sus trenes a 30 km/h como medida de precaución.

Por otro lado, según medios locales, varios hoteles y edificios fueron evacuados tras el sismo y sus réplicas.

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