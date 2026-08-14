Sismo de magnitud 5.0 sacude Granada, España; activan plan de emergencia

Un fuerte sismo Granada de magnitud 5.0 sacudió la provincia durante la madrugada y generó alarma entre la población.

Un sismo de magnitud 5.0 en la escala de Richter sacudió la provincia de Granada, en el sur de España, durante la madrugada de este sábado a las 01:04 horas, tiempo local.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro al noroeste del municipio de Alhendín, dentro del área metropolitana granadina.

Por la poca profundidad del movimiento, las vibraciones se percibieron con notable fuerza en diversas localidades andaluzas, provocando daños materiales en la infraestructura urbana y la inmediata intervención de los cuerpos de protección civil.

El Instituto Geográfico Nacional de España fijó la magnitud del seísmo en 5.0, pero diversos organismos internacionales calcularon inicialmente el evento en una magnitud 5.2.

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió Granada, en el sur de #España provocando daños materiales.



La poca profundidad del movimiento hizo que fuera percibido con intensidad en una amplia zona de Andalucía.



El Instituto Geográfico Nacional de España situó la magnitud en 5.0, mientras… pic.twitter.com/ijO1d8usph — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 15, 2026

Hasta el último reporte, las autoridades no han confirmado fallecimientos ni personas con lesiones de gravedad.

Pese a la ausencia de víctimas mortales, los equipos de emergencia efectúan inspecciones de campo continuas para dictaminar el estado de conservación de viviendas, edificios de uso público y estructuras urbanas susceptibles de registrar afectaciones.

¿Dónde se sintió más el sismo?

El movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad en Granada capital y en los municipios circunvecinos de Alhendín, Otura, Armilla, La Zubia, Gójar, Ogíjares, Las Gabias y Churriana de la Vega.

La sacudida alcanzó también las poblaciones de la Costa de Granada y diversos puntos geográficos de las provincias de Málaga, Almería, Jaén, Córdoba y Sevilla, situación que generó un alto nivel de alarma entre la población, sorprendida por el temblor mientras dormía.

Especialistas en la materia señalaron que la escasa profundidad focal contribuyó de forma directa a que las vibraciones se propagaran con vigor hacia zonas distantes de la delimitación epicentral. La amplitud de la cobertura del sismo propició la rápida difusión de reportes sobre la firmeza del movimiento en gran parte del territorio andaluz.

Ante este escenario, la Junta de Andalucía decretó la puesta en marcha de la fase de emergencia, situación operativa 1, correspondiente al Plan ante el Riesgo Sísmico, la cual busca coordinar los recursos municipales y regionales para la recepción de reportes, la valoración técnica de daños y la preparación operativa frente a posibles réplicas en la demarcación.

Este temblor ocurrido en España se suma a los que han ocurrido en Colombia e Indonesia, en donde sí se registran muertos.

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JVR