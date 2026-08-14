Se eleva a 285 la cifra de muertos tras sismo en Colombia; hay 3 mil 975 heridos

La UNGRD actualizó el balance oficial del sismo en Colombia a 285 muertos y 3.975 heridos.

Las autoridades de Colombia elevaron a 285 el número de personas fallecidas y a 3 mil 975 la cifra de heridas a causa del sismo de magnitud 7.4, que afectó el noroeste del país a comienzos de esta semana.

El reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) precisó un incremento de cinco muertos y cinco heridos respecto al balance emitido la noche del jueves.

Asimismo, la estimación más reciente de la institución estatal indicó que aún permanecen 354 personas desaparecidas, mientras que las labores de rescate han logrado salvar hasta el momento a 348 sobrevivientes.

Durante una rueda de rueda de prensa ofrecida desde el Palacio de San Carlos en Bogotá, el director de la UNGRD, David Tamayo, abordó la situación de los operativos en la zona afectada.

Un rescatista levanta las manos en Pereira, ayer. ı Foto: Reuters

El funcionario señaló que la prioridad de los efectivos desplegados se mantiene en continuar la búsqueda de las personas atrapadas bajo los escombros.

No obstante, Tamayo advirtió que los equipos de rescate están llegando a un punto en el que la probabilidad de encontrar supervivientes se va agotando progresivamente.

Pese a esta advertencia, el titular de los organismos de socorro enfatizó la determinación de las fuerzas operativas para no detener las labores de campo en el territorio afectado.

“La consigna es no dejar de buscar y encontrar a todas esas personas que están reportadas como desaparecidas, y no descansar hasta (...) encontrar a esas personas, ojalá vivas, o recuperar sus cuerpos”, declaró el director desde Bogotá.

En cuanto a las diligencias forenses, los reportes oficiales indican que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha recibido 260 cuerpos derivados de la emergencia sísmica.

De ese total de fallecidos ingresados a las instalaciones médicas, los especialistas forenses han logrado identificar formalmente a 246 personas.

Los bomberos buscan entre los escombros tras terremoto de Colombia ı Foto: AP

Las autoridades precisaron además que, dentro del grupo de víctimas mortales identificadas hasta la fecha, se contabilizan 17 menores de edad.

Las labores de búsqueda e identificación continúan de manera simultánea en el Noroeste colombiano mientras los organismos de gestión de riesgo mantienen la alerta operacional.

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JVR