Envían 19.5 toneladas de ayuda a Colombia

México comenzó el traslado de 19.5 toneladas de asistencia humanitaria a Colombia de un total de 58.5 para las familias colombianas que resultaron afectadas por el sismo registrado el pasado lunes.

Dos aeronaves de la Fuerza Aérea despegaron poco después de las siete de la mañana desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, rumbo a la comunidad de Pereira con 854 despensas, casi un tercio del total.

El Dato: La Embajada de Colombia en México expresó su “profundo” agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por su liderazgo, solidaridad y compromiso con ese país.

El programa prevé tres operaciones entre el 12 y el 14 de agosto, para movilizar dos mil 562 paquetes con productos no perecederos. En los vuelos iniciales participaron 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (GN)responsables de acompañar la carga, sin incorporarse a las tareas de búsqueda.

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Colombia no solicitó, por ahora, el despliegue de los rescatistas mexicanos preparados para auxiliar tras el terremoto del 10 de agosto, por lo que el puente humanitario entre ambos países quedó concentrado en alimentos y medicamentos. Mientras, 255 especialistas y 20 binomios caninos permanecen en alerta.

La decisión mantiene en tierra al agrupamiento de ayuda humanitaria “Cali”, integrado por personal del Ejército, Fuerza Aérea y GN. David Tamayo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, confirmó que su país recibirá, de momento, equipos de rescate únicamente de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el gobierno de Abelardo de la Espriella envió a México una solicitud con las necesidades específicas de asistencia por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). A partir de ese requerimiento, el apoyo quedó centrado en despensas y medicamentos, así como otros insumos básicos.

La Defensa conserva, además, agua embotellada, herramientas y otros artículos en el Centro Estratégico Militar de Acopio. Ese material, junto con el contingente preparado, podrá movilizarse si Colombia amplía las necesidades de asistencia o solicita la incorporación de nuevos equipos de manera expresa.

La limitación oficial también modificó los planes de agrupaciones civiles mexicanas con experiencia en desastres. Topos Tlatelolco no acudirá de momento a Colombia, después de recibir información de que las autoridades consideran suficiente el número de rescatistas disponibles en esta fase de la emergencia.

Una situación distinta se presenta con Topos Azteca. Integrantes de esa organización ya se encuentran en zonas afectadas y participan en labores de apoyo, pese a que aparentemente no forman parte de los equipos extranjeros autorizados por el Gobierno nacional.

Néstor Morales, periodista colombiano, cuestionó a Héctor Méndez, fundador de Topos Azteca, por llegar a Cali sin coordinación con el gobierno nacional. El rescatista defendió la decisión como una obligación moral ante la emergencia. “Atendemos el llamado del deber”, sostuvo. Explicó que la brigada viajaba de Venezuela a México, pero cambió de ruta al conocer el terremoto porque su prioridad, dijo, es “preservar la vida”, aun por encima de los trámites administrativos.

Además, el equipo infantil de futbol que quedó varado tras el sismo de magnitud 7.4 registrado en Colombia logró regresar a México.

En redes sociales informaron que 18 personas arribaron a Cancún, Quintana Roo, nueve a la Ciudad de México y ocho a Monterrey, Nuevo León.