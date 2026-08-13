Ebrard revira a USTR sobre sección 301

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, ene imagen del 29 de julio de 2026

El argumento de México para evitar aranceles por “exceso de capacidad estructural y producción” que contempla la investigación de la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, se basa en que no se puede determinar el déficit de un país respecto de otro con base en la “capacidad excedente”, aseguró Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

En conferencia, el funcionario explicó que el déficit se determina solamente por el precio y no por la producción de la nación vendedora.

El Tip: EL secretario de Economía viajará a Estados Unidos a la cumbre del G20, de Howard Lutnick, secretario de Comercio.

“Por ejemplo, si yo le hago un procedimiento a EU por capacidad excedente de gas, evidentemente, ellos sí tienen una gran producción de gas. Pero son el vendedor que me lo puede proporcionar más barato. Entonces, no podría argumentar en contra de mi vendedor que tiene capacidad excedente, porque yo lo estoy aprovechando desde el punto de vista del precio. El precio es muy bajo”, detalló.

TE RECOMENDAMOS: Lo declara constitucional Corte avala el Fondo de Pensiones del Bienestar

Por otra parte, Ebrard comentó que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dará a conocer el resultado de su investigación a más tardar en este mes.

El funcionario federal sostuvo que el argumento de EU para alegar “exceso de capacidad estructural y producción” es “muy cuestionable jurídicamente hablando”, pero se encuentra a la expectativa de la resolución de la USTR, “vamos a ver a qué llegan con eso. Eso tiene que ser en agosto”.

En marzo pasado, la Oficina del Representante Comercial inició una investigación bajo la Sección 301 hacia 16 economías y alegó contar con evidencia de que tienen un “exceso de capacidad estructural y producción” en el sector automotriz, construcción, transporte ferroviario, marítimo, salud, siderúrgico, manufactura de procesos en alimentos y bebidas.

De igual manera, determinó que a partir del 17 de marzo se recibirían comentarios y se cerrarían un mes después. En mayo iniciaron las audiencias públicas y se espera que en este mes de una resolución sobre aranceles.