Trump asegura que ‘muy pronto’ declarará el Estrecho de Ormuz como territorio estadounidense

Donald Trump aseguró que "muy pronto" se derrotará a Irán y se declarará el Estrecho de Ormuz como territorio de EU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “muy pronto” declarará como territorio de su país al Estrecho de Ormuz, importante vía marítima en Medio Oriente que ha sido bloqueada por las fuerzas de su país y de Irán en el contexto de la guerra iniciada en febrero.

Durante una visita a la academia de policía de Nueva York en Garden City, el presidente estadounidense dio un mensaje en donde se refirió al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Donald Trump hace su clásico baile en el evento desde Nueva York. ı Foto: Reuters

Al respecto, aseguró que, tan pronto se termine de “derrotar” a Irán, Estados Unidos declarará al Estrecho de Ormuz como territorio estadounidense, lo cual, dijo, ya es efectivo en la práctica.

“Cuando hayamos acabado de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. En esencia, eso es lo que es”, expresó el mandatario estadounidense.

Trump pide a estadounidenses aceptar encarecimiento de combustible por guerra con Irán

Por el Estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, circula un volumen alto del crudo distribuido a nivel mundial. Este estratégico paso ha sido bloqueado por Irán y por Estados Unidos en respuesta a los ataques que ambos países han intercambiado.

"Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States."



President Trump floats a dramatic move involving the strategically critical waterway as he says Iran is being "very badly defeated." pic.twitter.com/zXJhCfOIqH — Fox News (@FoxNews) August 14, 2026

Lo anterior ha motivado el encarecimiento del combustible, situación a la que también se refirió Trump en su discurso desde Garden City.

Al respecto, el presidente estadounidense aseguró tener conocimiento de que algunos estadounidenses pagan “un poquitito más por su gasolina”, pero aseguró que ese es el precio necesario para evitar que un país “muy malvado” como Irán tenga un arma nuclear.

.@POTUS



“We have the best crime record in recorded history. Think about this: 10,000 fewer rapes than the year before, and 1 million fewer assaults, robberies, burglaries, and thefts. Every single major crime category is at its lowest level in recorded history.” pic.twitter.com/z5tzIDP07w — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 14, 2026

“Lo que estamos haciendo aquí es un gran favor al mundo, no solo a nosotros mismos… y estamos haciendo un muy buen trabajo. [...] Recuérdalo cuando tengas que pagar un poco más por la gasolina. Jamás me disculparé, hice lo correcto”, abundó Trump.

Criminalidad en EU se ha reducido, asegura Trump

Por otro lado, en el evento de Garden City, Donald Trump enfatizó la mejora en las cifras de seguridad en su país, según las cifras presentadas en el informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) presentado este viernes.

Trump, en el evento, frente a un letrero con la leyenda: "Haciendo a Estados Unidos seguro de nuevo". ı Foto: Reuters

Así, según las cifras presentadas por Trump, el año pasado se registró una disminución del 9.3 por ciento en la criminalidad violenta del país, y la tasa de homicidios cayó al nivel más bajo en 75 años.

Trump se refirió a la ciudad sede del Gobierno, Washington DC, y dijo que antes de su llegada a la presidencia esta era “un infierno”, y ahora es “una de las más seguras”.

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