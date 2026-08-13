Irán plantea alargar las hostilidades contra EU

UNA IMAGEN satelital muestra un derrame de petróleo frente a la costa de Omán, ayer.

Irán podría prolongar la guerra con Estados Unidos hasta que Donald Trump deje la presidencia, afirmó Mohammad Reza Naqdi, asesor principal del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En una entrevista con PBS, Reza Naqdi sostuvo que Teherán busca una capacidad de disuasión que impida nuevos ataques y afirmó que extender el conflicto permitiría desgastar a Washington. “La victoria está de nuestro lado”, declaró sobre el curso de la guerra.

El Dato: ASIÁTICOS exigen una compensación por la contaminación de las aguas del golfo Pérsico y las zonas circundantes como el mar de Omán durante las últimas décadas.

El exsubcomandante del IRGC acusó a Estados Unidos de librar una guerra “sin estrategia” y dijo que Washington cambia de objetivo cada pocos días. También afirmó que Irán adquirió experiencia para combatir a las fuerzas de EU y consideró que su ejército es más débil de lo que Teherán suponía.

El funcionario defendió los ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz y señaló que algunos barcos podrían transportar suministros para el enemigo. Aseguró, además, que Irán fabrica diariamente más misiles de los que utiliza y advirtió que, aun si llegara a quedarse sin ellos, Estados Unidos enfrentaría riesgos para sus intereses económicos en distintas partes del mundo.

43 mdb por día disminuirá la oferta mundial de petróleo

Mientras tanto, una fuente iraní de alto rango aseguró que no hay avances para reactivar el acuerdo provisional alcanzado en junio. El pacto establecía una suspensión inmediata y permanente de las operaciones militares y un periodo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y las sanciones estadounidenses.

Teherán sostiene que Washington incumplió sus compromisos, entre ellos levantar el bloqueo a puertos iraníes y liberar activos congelados. La fuente rechazó que exista una prórroga del periodo de 60 días y afirmó que, desde la perspectiva iraní, ese plazo nunca comenzó porque Estados Unidos violó el acuerdo 48 horas después de firmarlo.

Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos tiene “control total” sobre Ormuz. La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, organismo creado por Irán para gestionar la vía marítima, sostuvo que permanece bloqueada y que no será reabierta hasta que se cumplan las condiciones de Teherán.

En tanto, una fuente afirmó que durante la última jornada de la cumbre de la OTAN en Turquía hubo una amenaza concreta contra el Air Force One mediante un misil portátil. La información llevó a funcionarios de EU, incluidos militares y agentes del Servicio Secreto, a preparar un plan para sacar al magnate del país en otra aeronave. Días después, CNN informó que Israel compartió información sobre un supuesto plan iraní para matar al presidente.

En Líbano, el Ejército israelí lanzó ataques con drones contra Zautar el Charkiyé y comenzó demoliciones de edificios, entre ellos el ayuntamiento, una escuela, una guardería y un centro médico. Autoridades locales acusaron al gobierno libanés de no actuar ante las advertencias. El Ejército de Líbano denunció que Israel mantiene una estrategia para causar daños e impedir la estabilidad en la zona.

En Omán, la agencia ambiental confirmó que un derrame procedente del petrolero Caroline Bezengi amenaza hasta 40 kilómetros de costa cerca de Ras Madraka y la isla de Masirah. La mancha supera los dos mil kilómetros cuadrados. El buque, que transportaba unos 800 mil barriles de petróleo ruso, encalló el 30 de junio con una fuga.