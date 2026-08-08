Irán condiciona reapertura de Ormuz al fin de la guerra y levantamiento de sanciones de EU

Buques en el Estrecho de Ormuz, vistos desde la península de Musandam, Oman.

Irán condicionó la reapertura del Estrecho de Ormuz al fin de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel, el levantamiento de las sanciones económicas y el pago de indemnizaciones por los daños que Teherán atribuye a la guerra, informó este sábado el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

El secretario y portavoz del organismo, Mohammad Baqir Zolqadr, afirmó que el paso marítimo permanecerá cerrado hasta que Washington modifique su política hacia Irán.

Un buque transita por el Estrecho de Ormuz, frente a la costa de Bandar Abbas, en Irán. ı Foto: Reuters

Además, el gobierno iraní exigió el desbloqueo de sus activos y el cese de las operaciones militares estadounidenses en Líbano, Palestina, Irak y Yemen.

TE RECOMENDAMOS: Dice policía a Reuters Sube a nueve cifra de muertos por tiroteo en escuela de Tailandia

A estas condiciones se suma la exigencia de que Estados Unidos retire el cierre perimetral impuesto alrededor del estrecho.

Una mujer pasa frente a un mural urbano que retrata a Donald Trump, presidente de EU, en un ataúd, en las calles de Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional, encabezado por las principales autoridades políticas y judiciales de Irán, sostuvo que mantendrá su posición tanto en el ámbito militar como en eventuales negociaciones.

En la misma línea, la Guardia Revolucionaria iraní reiteró que cualquier reapertura dependerá de que Washington acepte las condiciones planteadas por Teherán.

Buques en el Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

De acuerdo con la agencia Tasnim, su portavoz, Hosein Mohabi, pidió además a Estados Unidos no intervenir en las conversaciones que Irán mantiene con Omán ni en otros posibles encuentros diplomáticos en la región.

En este sentido, continúan las negociaciones entre Irán y Omán. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró que ambos países están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo para establecer una ruta marítima temporal a través de Ormuz, según reportó Reuters.

Un misil detrás de un banner que muestra una ilustración de Donald Trump, presidente de EU, ensangrentado, en la plaza de la Torre Azadi, en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

Araqchi explicó que esa alternativa permitiría atender las necesidades de navegación mientras se resuelven los aspectos técnicos y jurídicos necesarios para establecer una ruta permanente.

El acuerdo, agregó, incluiría condiciones relacionadas con una indemnización por presuntas violaciones de Estados Unidos al memorándum de entendimiento de Islamabad.

Por su parte, el portavoz iraní de Exteriores, Esmaeil Baqaei, había informado días atrás sobre un principio de acuerdo con Omán para gestionar de manera conjunta una nueva vía marítima a través del Estrecho.

Con información de Reuters y Europa Press.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am