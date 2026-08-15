Fenómenos naturales

Ahora tiembla en Indonesia y España

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Indonesia, dejando dos muertos, heridos y graves daños; otro sismo de magnitud 5 afectó Andalucía, sin víctimas

Socorristas revisan una estructura colapsada, ayer, en Maumere, Indonesia.
Socorristas revisan una estructura colapsada, ayer, en Maumere, Indonesia. Foto: AP
Por:
La Razón Online

Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió el mar frente a la costa de Indonesia el sábado en la madrugada, dañando edificios y viviendas, dejando al menos dos muertos y generando pánico en una región propensa a sismos mortales.

Las autoridades emitieron una alerta de tsunami, pero posteriormente la cancelaron cuando la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica nacional indicó que el monitoreo no mostraba cambios significativos en el nivel del mar que representara una amenaza para las comunidades costeras.

El sismo afectó la región de Flores, a una profundidad de 10 kilómetros, a las 5:58 de la mañana, hora local, agregó el servicio geológico. Su epicentro se ubicó a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Al terremoto inicial le siguieron varias réplicas.

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Informes preliminares de la Agencia de Búsqueda y Rescate indican que al menos dos residentes murieron y otros dos resultaron heridos, y hay graves daños y edificios desplomados. La televisión local mostró a pacientes en varios hospitales mientras eran evacuados de los edificios.

Otro movimiento de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, municipio de Granada, sacudió la madrugada de este sábado diversas zonas de Andalucía, España. El sismo ocurrió a la 1:04 horas a 10 kilómetros de profundidad y fue ampliamente sentido por la población.

Hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños en la infraestructura local.

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