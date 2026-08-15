Para reconstruir Colombia alistan un ‘Plan Marshall’

Este viernes continuaban las labores de búsqueda de sobrevivientes en Cali, una de las zonas afectadas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que considera un proyecto semejante al ‘Plan Marshall’ para la reconstrucción del departamento del Chocó, uno de los más pobres del país y epicentro del terremoto de magnitud 7.4 que el lunes causó una gran destrucción en varias partes del país.

“Yo quiero proponer un plan especial, un ‘Plan Marshall’ para el Chocó. Tenemos que reconstruirlo; hay una gran labor por delante y estoy comprometido en ello”, dijo a periodistas a su llegada a Quibdó, capital regional.

El ‘Plan Marshall’ fue un millonario programa puesto en marcha por Estados Unidos para ayudar a los países de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial.

El terremoto, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, un pueblo del Chocó, ha dejado hasta ahora 288 muertos, 202 desaparecidos, cuatro mil 18 heridos.

El Tip: La embajada de México en Colombia recibió información de dos connacionales que estaban en la alcaldía de Pereira, los cuales no han podido ser ubicados después del sismo.

El gobierno calcula en 145 mil 601 daminificados de 57 mil 516 familias en 448 municipios de 15 de los 32 departamentos del país. Además, el temblor dejó 80 mil 744 viviendas averiadas, otras 12 mil 504 destruidas y 66 edificios colapsados, así como daños en dos mil 595 centros educativos en todo el país, 260 centros de salud, 267 carreteras, 87 acueductos, 55 puentes y cinco aeropuertos.

Las brigadas de búsqueda y rescate tanto nacionales como internacionales continúan trabajando a contrarreloj en las zonas afectadas y hasta el momento ya rescataron a 354 personas.

Este viernes resurgió la esperanza de encontrar vida con la detección de aparentes señales de vida bajo al menos dos edificaciones colapsadas, a más de 96 horas del devastador terremoto.

La alcaldía de Pereira dijo que en la madrugada de ayer “se logró contactar con una mujer que pidió ayuda en medio de los escombros” de un hotel de la ciudad que se desplomó y sugirió que otras personas podrían estar en el lugar. En paralelo, la Personería de Cali, en el suroeste del país, informó que hay aparentes señales de vida de tres personas bajo los escombros de un edificio.