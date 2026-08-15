EU dice que “pronto” va a declarar el estrecho de Ormuz

El mandatario, ayer, en un acto frente a la Policía en Nassau, Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que “muy pronto” declarará el estrecho de Ormuz como territorio estadunidense, “una vez que terminemos de derrotar a Irán”.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia”, declaró el mandatario en un mítin político en Long Island, Nueva York.

El Dato: El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó el jueves que EU pretende imponer a Irán un “aislamiento económico y el bloqueo continuado del estrecho de Ormuz”.

Trump hizo la afirmación sin ofrecer detalles sobre cómo llevaría adelante una medida de ese alcance. Aseguró que Estados Unidos mantiene la presión militar sobre Teherán y busca garantizar la navegación por el estrecho, una de las principales rutas energéticas del mundo.

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“Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”, dijo el republicano, en un acto que busca impulsar a candidatos de su partido en contiendas disputadas en su estado natal.

La declaración representa una nueva escalada en la retórica de Trump sobre Ormuz. El miercoles, el presidente ya hizo referencia a la posibilidad de que Estados Unidos se “quede” el estrecho de Ormuz argumentando que ya controla la ruta marítima porque los ataques estadounidenses realizados desde febrero diezmaron las capacidades militares iraníes, algo que Teherán ha rechazado.

“Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos! No hay nada que Irán pueda hacer al respecto”, escribió ese día en su red Truth Social.

El próximo lunes 17 de agosto vence el plazo de 60 días que se dieron EU e Irán con la firma de un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio, que declaraba el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes” como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.

No obstante, el canciller de Irán, Abás Araqchí, afirmó este viernes que el memorando de entendimiento representó “el fin de la guerra, no un alto el fuego”, y aseguró que Washington violó ese acuerdo, por lo que “no existe un alto el fuego de 60 días que deba prorrogarse”, además de que “no se ha tomado ninguna decisión todavía para reanudar las negociaciones”.

MINIMIZA A MARINOS. Más temprano, el presidente restó importancia al costo para los marineros estadounidenses que soportan un despliegue récord de casi nueve meses en el USS Abraham Lincoln, al tiempo que aumentaban las preocupaciones por la salud mental y los problemas de suministro a bordo del portaaviones que respalda las operaciones de Estados Unidos contra Irán.

En un breve encuentro con reporteros antes de volar a Nueva York, rechazó que familiares hayan expresado inquietudes por la duración del despliegue de más de 260 días, e incluso afirmó que éste “no es ni de cerca lo suficientemente largo”.

Los despliegues prolongados de portaaviones durante el conflicto con Irán han generado inquietud por el impacto en los miembros del servicio que pasan largos periodos lejos de casa, así como por la creciente presión sobre el buque y su equipo.

Otro portaaviones, el USS George Washington, zarpó del puerto de Da Nang, Vietnam, la semana pasada, y se espera que reemplace al USS Lincoln.