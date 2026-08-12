Actividad sísmica

Se registra sismo magnitud 5.5 al sur de El Salvador

Sismo se registró a 69 kilómetros al sur-suroeste del departamento de San Miguel, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

Sismo se registro al sur de las costas de El Salvador, según el USGS.
Sismo se registro al sur de las costas de El Salvador, según el USGS. Foto: USGS
Por:
La Razón Online

Un sismo de magnitud 5.5 se registró este miércoles a 69 kilómetros al sur-suroeste del departamento de San Miguel, frente a las costas del Pacífico de El Salvador, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés).

De acuerdo con la agencia, el movimiento telúrico ocurrió a las 18:30 horas, tuvo una profundidad de 56.8 kilómetros y también fue perceptible con una intensidad moderada al oeste de Nicaragua y ligera al sur de Honduras.

Más temprano este 12 de agosto, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) reportó un sismo de magnitud 4.6 a al suroeste de Guatemala.

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La actividad sísmica paralela a la costa del Pacífico coincide con la Fosa Mesoamericana, una depresión submarina que se extiende desde el sur de México hasta las costas de Centroamérica, donde la placa de Cocos se hunde bajo la placa de Caribe.

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cehr

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