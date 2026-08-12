Sube a 265 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia; hay casi 3 mil 500 heridos

Sube a 265 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia.

Las autoridades colombianas informaron este miércoles que el número de víctimas mortales por el terremoto registrado al noroeste del país el lunes aumentó a 265 muertos y cerca de 3 mil 500 heridos.

El informe fue presentado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una conferencia de prensa en la que detalló la magnitud de la emergencia provocada por el movimiento telúrico.

El mandatario colombiano precisó que el saldo preliminar de la tragedia asciende a 25 mil 872 familias afectadas, lo que representa un total de 53 mil 816 personas impactadas directamente por el sismo.

Asimismo, De la Espriella informó que la cifra de heridos se ubica en 3 mil 494 personas, mientras que el número de desaparecidos subió a 496, dato que calificó como alarmante en el balance presentado ante los medios de comunicación.

Ante la gravedad de la situación, el presidente De la Espriella decretó este miércoles tres días de duelo nacional para honrar la memoria de las víctimas.

Mientras, las operaciones de localización y rescate de personas continúan de manera ininterrumpida entre los escombros en las ciudades de Cali, Pereira, Quibdó y Manizales.

En el ámbito de la atención de la emergencia, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, quien asumió la titularidad del cargo este mismo miércoles, aseveró que se despliegan todas las capacidades disponibles del organismo para la gestión del riesgo, el auxilio a la población y el paso progresivo a la fase de respuesta.

Aprueban ayuda de Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador

Respecto a la cooperación internacional, Tamayo indicó en rueda de prensa desde el Palacio de San Carlos de Bogotá que la UNGRD solo aceptará el apoyo especializado en búsqueda y rescate de cuatro países: Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador.

El funcionario argumentó que únicamente estas naciones cumplen con la totalidad de los requisitos internacionales exigidos para la ejecución de dicho tipo de operaciones de salvamento.

Ante esta determinación, el ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula, aclaró que la postura institucional no implica el rechazo de la asistencia brindada por otras naciones.

El canciller afirmó que el gobierno colombiano no ha excluido a ningún país en relación con los ofrecimientos recibidos y enfatizó que la administración trabaja con todos los estados sin consideración de carácter ideológico o político.

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JVR