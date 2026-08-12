México abre puente humanitario con Colombia tras devastador terremoto

En la imagen, rescatistas por la tragedia en Colombia.

México comenzó este miércoles el envío de 58.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto del 10 de agosto, con un primer cargamento de 854 despensas transportado en dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la localidad de Pereira. Por ahora, el apoyo mexicano se concentra en insumos, mientras que la brigada de rescatistas permanece en alerta ante un eventual despliegue.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informaron que los primeros aviones partieron de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a las siete de la mañana. En ambas operaciones viajaron 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional encargados del traslado de la carga.

El plan contempla movilizar 2 mil 562 despensas con alimentos no perecederos mediante tres vuelos logísticos programados entre el 12 y el 14 de agosto. El cargamento de este miércoles representa 19.5 toneladas, una tercera parte de las provisiones previstas por el Gobierno mexicano.

Personal mexicano en operación. ı Foto: Gobierno de México.

La declaratoria de desastre nacional emitida por el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, abrió la puerta a la llegada de ayuda internacional tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país el lunes. México se sumó a esos envíos después de haber ofrecido respaldo desde las primeras horas de la emergencia.

A diferencia de las despensas que ya comenzaron a llegar a territorio colombiano, los 255 especialistas mexicanos preparados para participar en labores de auxilio permanecen en alerta, debido a que el gobierno de Colombia aún no ha aceptado el despliegue de brigadistas internacionales. El agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Cali” está integrado por personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de 20 binomios caninos, y podrá movilizarse en cuanto las autoridades colombianas soliciten este apoyo.

Elementos castrenses mexicanos. ı Foto: Gobierno de México.

También permanecen en reserva agua embotellada, medicamentos, herramientas, mochilas de primeros auxilios y otros artículos almacenados en el Centro Estratégico Militar de Acopio. La dependencia señaló que ese personal podrá movilizarse “en caso de ser necesario”.

Las labores de búsqueda continúan entre estructuras colapsadas en ciudades como Pereira, Cali, Manizales y Quibdó. Equipos locales, militares, bomberos y voluntarios mantienen operaciones para localizar sobrevivientes, mientras otros países comenzaron a ofrecer grupos especializados, personal médico y equipos de rescate.

Esta ayuda responde a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde las primeras horas posteriores al terremoto ofreció respaldo a Colombia. El Gobierno mexicano también expresó sus condolencias por las pérdidas humanas y manifestó sus deseos de recuperación para las personas heridas.

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FGR