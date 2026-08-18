Trump asegura que no hay conversaciones en curso ni previstas con Irán; Ormuz está ‘abierto’

Trump insiste en que el Estrecho de Ormuz será territorio estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no hay conversaciones en curso ni previstas con Irán, para resolver el conflicto que ambos países sostienen desde febrero, y aseguró que el país persa no mantiene ningún bloqueo sobre el Estrecho de Ormuz.

A través de una breve publicación en la red social Truth, el presidente estadounidense se refirió a los reportes periodísticos sobre un acercamiento con Irán, situación que desmintió.

Un buque atraviesa el Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

“No hay negociaciones ni conversaciones en curso, ni previstas, con la República Islámica de Irán”, escribió Trump.

Por otro lado, se refirió al bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz, y aseguró que éste quedó sin efecto después de que se retiraran todas las minas acuáticas.

“El bloqueo naval sigue en pleno vigor y efecto. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas”, abundó el estadounidense.

Irán insiste en que Ormuz está bloqueado

Sin embargo, poco antes, Irán había declarado que el Estrecho de Ormuz permanecía bloqueado, y que lo seguiría estando hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en el memorando de entendimiento firmado a mediados de junio.

El presidente Donald Trump. ı Foto: AP

Así lo expresó el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, quien aseguró que, con esta medida, el país persa intenta “obligar a la delirante América a que reconozca los derechos del pueblo iraní aplicando la lógica y la fuerza”.

“Dejo claro que hasta que Estados Unidos no cumpla sus compromisos en el memorándum, incluyendo el levantamiento del bloqueo, la liberación de los activos congelados, el levantamiento del embargo petrolero, el fin de las amenazas y las operaciones militares en todos los frentes, y demás condiciones a las que se ha comprometido en dicho memorándum, el estrecho no se abrirá”, expresó, según declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

Un misil detrás de un banner que muestra una ilustración de Donald Trump, presidente de EU, ensangrentado, en la plaza de la Torre Azadi, en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

El líder iraní expresó que su país está “listo para infligir una derrota más severa al enemigo que antes, en proporción a sus acciones y agresión”.

…Y Trump insiste en que Estrecho de Ormuz será territorio estadounidense

En tanto, a través de su red social Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen donde se refirió al Estrecho de Ormuz como “el nuevo territorio estadounidense”.

Imagen que publicó Trump con la leyenda: "Nuevo territorio estadounidense". ı Foto: Truth Social

Anteriormente, Trump ya había hecho comentarios en este sentido, argumentando que el paso marítimo pasaría a control de su país una vez que Irán fuera completamente “derrotado”.

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