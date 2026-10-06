Debut de La Favorita con Juan David Tejada ‘El Agropecuario’ se vuelve viral en redes

Juan David Tejada ‘El Agropecuario’ ha hecho su debut en el contenido para adultos de la mano de María Gelvis La Favorita, una famosa modelo de la platafomra de OnlyFans que ya antes ha sido viral por sus videos explícitos.

La colaboración de El Agropecuario con La Favorita

El creador de contenido compartió varios videos en sus redes sociales sobre la colaboración, los cuales rápidamente dieron de qué hablar entre los seguidores del famoso y de la modelo para adultos, por la sorpresa de ver al ex de Aída Victoria en un nuevo tipo de material.

Y es que hasta hace poco, el contenido de Juan David Tejada estaba enfocado en transmisiones en vivo y publicaciones relacionadas con su vida cotidiana y su círculo íntimo. Por ello, nadie esperaba verlo en una producción para adultos.

Fue por esta sorpresa que varios clips de momentos en los que Tejada mantiene relaciones sexuales con María fueron exhibidos en plataformas como X, además de que se convirtieron en ganchos para incentivar al público a oprimir links de dudosa procedencia.

Es importante mencionar que el contenido para adultos filtrado es considerado como una falta a la privacidad, sobre todo si ninguno de los involucrados lo publicó en redes sociales tradicionales.

En ese sentido, el contenido para adultos de los creadores de OnlyFans debería estar limitado a plataformas donde hayan consentido su publicación, como sería el caso de la cuenta de OnlyFans de La Favorita, el cual es un servicio de pago.

Además, acceder a links de dudosa procedencia puede resultar en riesgos cibernéticos para las personas que realicen esta acción en busqueda de contenido difícil de encontrar.

De momento, se desconoce si El Agropecuario piensa en abrir una cuenta de OnlyFans o si su colaboración con La Favorita es solo un momento aislado en la carrera virtual del famoso.

Galvis suma más de 691.000seguidores en redes sociales y también ha sido relacionada sentimentalmente con Juan David, al señalar que podrían mantener un romance fuera de cámaras. Este podría ser el primer vínculo del famoso tras su separación de Aída Victoria el año pasado.

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