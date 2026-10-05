¿Quién es Carolina, la esposa de Mono Osuna? FOTOS

El exfutbolista Mono Osuna es uno de los participantes de La Granja VIP que ha destacado por su personalidad polémica y fuerte.

El también concursante de Exatlón México recibió la visita de su esposa y lo llenó de emoción y no quería dejarla ir, si bien su esposa no se dedica a la vida pública ella lo ha acompañado en todas sus temporadas en el reality show deportivo y ahora en La Granja VIP.

¿Quién es la esposa de Mono Osuna?

La esposa de Mono Osuna se llama Carolina Murillo. Llevan juntos alrededor de 17 años, según distintas versiones de su historia de amor, se conocieron en los inicios de la carrera profesional de él y tienen dos hijos.

Carolina es originaria de Sinaloa, le gusta viajar y el beisbol, pues es aficionada de los Tomateros de Culiacán, y suele compartir en redes fotos de su vida familiar y de modelaje. Ha acompañado a Mono desde sus etapas en equipos como Querétaro, América y otros.

El reencuentro de Mono Osuna con su esposa Carolina, estaba pidiendo la suite y todo😭#LaGranja pic.twitter.com/bespkX40aE — nacho con O (@NachoConO) October 6, 2026

Se conocieron en Culiacán, Sinaloa, cuando Mario todavía jugaba en Dorados de Sinaloa, en la liga de ascenso / segunda división, alrededor de 2009-2012. Fue amor a primera vista: él ha contado que la vio y se sintió nervioso de inmediato, algo raro en él porque “nunca tenía vergüenza con las mujeres”. Dijo que “me cautivó desde el inicio”.

Estuvieron unos tres años de novios. Cuando lo fichó el Querétaro en 2013, Mario regresó solo a Culiacán para darle el anillo y se la llevó con él. Ella dejó su trabajo, a su familia y su vida en Sinaloa para acompañarlo.

La cuenta de Instagram de Carolina Murillo es @lina.muri, en la que tiene más de 13 mil seguidores, pero su perfil es privado.

El deportista ha dicho en los programas que ha participado que su familia es su motor y que su esposa es su gran compañera que vida que siempre lo acompaña en todos sus proyectos.

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