Desde hace unos días trascendió que existía un supuesto conflicto entre Paola Dalay y Victoria Ruffo, madre de su expareja José Eduardo Derbez. El periodista Pepillo Origel revelara una versión sobre una presunta diferencia entre ambas.

Sin embargo, la creadora de contenido decidió responder públicamente para aclarar la situación y negar que exista algún enfrentamiento con la actriz.

Esto dijo Paola Dalay, ex de José Eduardo Derbez, sobre su supuesto pleito con su suegra Victoria Ruffo

Durante una emisión del programa Con Permiso, Pepillo Origel aseguró que el problema entre la actriz de Corona de lágrimas y la creadora de contenido surgió porque Victoria Ruffo cuestionó a Paola Dalay sobre los regalos que hacía a su nieta.

Según relató el conductor, la intérprete se habría percatado de que la menor no utilizaba las prendas y accesorios que ella le compraba.

“Victoria quería mucho a la niña, entonces le compraba el vestidito, los aretitos, la pulserita, todo le compraba porque era su adoración, pues nunca le vio nada, ni siquiera un suetercito de los que le dio”, relató Pepillo Origel.

Sin embargo, Paola Dalay reaccionó en redes sociales y negó que fuera cierta la información difundida en el programa de Unicable. La modelo aseguró que nunca ha tenido un pleito con Victoria Ruffo y cuestionó la versión presentada por el comunicador.

“Cuánta seguridad la de este señor para afirmar algo totalmente falso. Me encantaría saber cuáles son sus fuentes”, escribió Paola Dalay en los comentarios del clip de Pepillo que fue difundido en Instagram.

Respuesta de Paola Dalay ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo terminaron Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

El 1 de noviembre, Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron el fin de su relación después de siete años juntos, etapa en la que se convirtieron en padres de la pequeña Tessa.

Ambos señalaron que la separación ocurrió en buenos términos. El 31 de octubre la creadora de contenido compartió una foto en sus historias de Instagram con el futbolista César Romo, con quien asistió al Gran Premio de la Fórmula 1, en la CDMX.

Actualmente, José Eduardo estaría saliendo con la DJ Mariana Bo.

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