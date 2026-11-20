Vadir Derbez realizó una serie de declaraciones este viernes 20 de noviembre, donde negó las acusaciones de abuso y sostuvo que junto a su equipo legal, tratan de esclarecer los hechos “sin esconderse”.

Asimismo, el actor volvió a señalar a la denunciante de formar parte de una red de trata de personas y aseguró que fue extorsionado, además de desestimar la denuncia de una menor de edad por abuso que salió a la luz poco después.

🔴 Vadhir Derbez rompe el silencio y acusa presunta extorsión en su caso



⭕ Vadhir Derbez reapareció tras semanas de señalamientos por presunto abuso, negó haber huido, denunció un intento de extorsión y aseguró que busca que el proceso legal se aclare. El actor dio a conocer… pic.twitter.com/354EbbD6Rp — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 21, 2026

Ahora, Gema Chávez Durán, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género de la CDMX se pronunció respecto al caso, aclaró que a Vadhir Derbez se le acusa de “un delito más grave” que el abuso sexual y que de momento no ha presentado los elementos para sustentar la supuesta extorsión que sufrió.

Fiscalía de la CDMX aclara qué pasa en el caso de Vadhir Derbez

En una entrevista con Gabriela Warkentin para W Radio México, Gema Chávez se pronunció sobre los pormenores del mediático caso y aclaró varios detalles respecto al mismo.

De inicio, señaló que la Fiscalía está “intentando hacer comparecer al imputado y su defensa al proceso” y que “la defensa ha decidido litigar el caso en medios”. Además, señaló que con sus declaraciones “mal informan a la sociedad” y “se está afectando directamente a una víctima”.

La funcionaria confirmó que la investigación sigue en su fase inicial tras el amparo de Derbez. ”Iniciamos una investigación el 2 de abril de 2026 por el delito de violación en contra del imputado. 22 días, después, el juez local libró orden de aprehensión", contó y señaló que fue entonces que se presentó el amparo.

“El amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión pero en ningun momento anuló la investigación”, señaló la coordinadora, quien detalló que eso no desvirtúa el caso y destacó que han buscado a Derbez y su defensa en más de 10 lugares y que “se han rehusado a recibir los citatorios”.

Chávez también precisó que la denuncia que enfrenta el actor “no es un abuso sexual, es una violación” y que por ello, “es un delito más grave” el que enfrenta Vadhir.

Fiscalía niega elementos en caso de extorsión

Gema Chávez señaló que si bien la defensa presentó ante la FGR una denuncia por delincuencia organizada y extorsión, no se consideró que hubieran elementos para considerar delincuencia organizada y declinó la investigación a la Fiscalía de la CDMX.

“Damos seguimiento puntual a ambas investigaciones. Ni el señor Derbez ni su defensa han aportado un elemento de prueba para sustentar la denuncia de extorsión. Nos tomamos con seriedad ambas investigaciones”, aseveró.

#AsíLasCosasW I Vadhir "N" es investigado por violación, aclara Fiscalía CDMX



Gema Chávez, coordinadora de Delitos de Género de la Fiscalía de la CDMX, precisó el alcance legal de la indagatoria contra Vadhir "N": “No es un abuso sexual, es una violación (...) por el que está… pic.twitter.com/xmaaz0J47e — Así Las Cosas (@asilascosasw) November 20, 2026

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