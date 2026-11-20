Este viernes 20 de noviembre de 2026 se realizará en la Ciudad de México el tradicional desfile cívico-militar para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una celebración que contará con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Para quienes no puedan acudir al Centro Histórico, habrá distintas opciones para seguir la actividad desde casa, tanto por televisión como mediante plataformas digitales.

¿A qué hora empieza el desfile del 20 de noviembre de 2026?

El desfile está programado para iniciar a las 10:00 horas de este viernes 20 de noviembre, en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México.

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El recorrido concluirá en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, después de atravesar algunas de las principales avenidas del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

La conmemoración recuerda el movimiento armado que comenzó en 1910, luego del llamado de Francisco I. Madero para levantarse contra el gobierno de Porfirio Díaz.

¡Falta 1 día para el Desfile Cívico-Militar 2026!



El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional estamos preparados para demostrar gallardía, patriotismo y un alto grado de adiestramiento a través de los diferentes contingentes que participarán en la conmemoración del 116… pic.twitter.com/0TEHsY7h9M — @Defensamx (@Defensamx1) November 19, 2026

¿Dónde ver EN VIVO el desfile del 20 de noviembre?

Si quieres seguir el desfile sin trasladarte al Centro Histórico, podrás consultar las siguientes opciones de transmisión:

Capital 21: televisión abierta por el canal 21.1 y su plataforma digital.

Canal 22: cobertura a través de su señal de televisión.

DefensaMX: mediante su canal oficial de YouTube y plataformas digitales.

Uno TV: transmisión en vivo a través de su multiplataforma.

De esta manera, los espectadores podrán seguir el paso de los contingentes y las actividades conmemorativas desde sus dispositivos o televisores.

¿Cuál será la ruta del desfile en CDMX?

El recorrido del desfile comenzará en el Zócalo capitalino y avanzará por las siguientes vialidades:

Plaza de la Constitución (Zócalo).

Calle 5 de Mayo.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Juárez.

Paseo de la Reforma.

Avenida de la República.

Monumento a la Revolución.

#PrecauciónVial | Este viernes 20 de noviembre se llevará a cabo el Desfile Conmemorativo por el CXVI Aniversario de la Revolución Mexicana del Zócalo hacia el Monumento a la Revolución a las 10:00 horas. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/Mu0ctGT1e1 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 19, 2026

Las autoridades recomendaron tomar precauciones ante los cortes a la circulación que se implementarán en las calles por donde pasarán los contingentes.

Quienes tengan previsto acudir deberán considerar llegar con anticipación, mientras que los automovilistas tendrán que consultar los avisos viales para evitar contratiempos.

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MSL