La Fiscalía General de la República (FGR) puso en marcha Fiscanet, una plataforma digital que permite a las víctimas de delitos federales presentar denuncias por internet las 24 horas del día, durante todo el año, así como aportar pruebas y dar seguimiento a sus casos mediante un folio electrónico.

A través de esta herramienta, los ciudadanos podrán proporcionar información sobre los hechos, adjuntar documentos y cargar archivos digitales que contribuyan a las investigaciones. El sistema asignará una clave de identificación para facilitar las consultas posteriores.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), tendrán a su cargo la revisión inicial de cada denuncia y su canalización a las áreas correspondientes, de acuerdo con las competencias de la institución.

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Richard Urbina Vega, titular de la FEAI, destacó durante la presentación de esta plataforma que la responsabilidad de las autoridades de atender con sensibilidad y seriedad a las personas que presentan denuncias.

“Cuando alguien decide denunciar, deposita en la autoridad una parte de su confianza. Nos corresponde responder con seriedad y sensibilidad. Detrás de cada denuncia hay una persona que necesita ser escuchada, que busca orientación y que espera encontrar una institución dispuesta a atenderla”, expresó.

#FGR pone en marcha #Fiscanet, plataforma de denuncia digital con el compromiso de fortalecer la atención ciudadana y acercar los servicios de la institución a la sociedad.



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Urbina Vega sostuvo que la incorporación de nuevas tecnologías debe contribuir a eliminar obstáculos en la comunicación entre la sociedad y las autoridades, sin sustituir la atención del personal especializado.

“Queremos que la tecnología contribuya a reducir las barreras que dificultan el contacto con la Fiscalía y que permita a más personas acercarse a ella. La innovación adquiere sentido cuando mejora la atención que recibe la gente”, señaló.

Por su parte, Laura Ángeles Gómez, titular de la Oficialía Mayor, afirmó que las instituciones necesitan ofrecer alternativas accesibles para recibir información sobre posibles conductas delictivas y responder a las solicitudes ciudadanas.

“La ciudadanía no tendría que sentir que acercarse a una institución de justicia es enfrentar una barrera. Por el contrario, debe encontrar mecanismos claros, accesibles y confiables para hacer del conocimiento de la autoridad aquellos hechos que requieren su intervención”, manifestó.

Con la apertura de este canal, la FGR amplía sus mecanismos de recepción de denuncias y establece un procedimiento electrónico para aportar información, obtener un registro del caso y facilitar su canalización al Ministerio Público competente.

Al acto inaugural también asistieron Claudia Luengas Escudero, consejera general de la Fiscalía, y Óscar Daniel del Río Serrano, titular del Órgano Interno de Control (OIC).

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MSL