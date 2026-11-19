El empresario mexicano Carlos Slim Helú recibió el primer Premio EL PAÍS América a la Excelencia durante una ceremonia realizada en el Museo Soumaya de la CDMX.

El empresario mexicano Carlos Slim Helú recibió el primer Premio EL PAÍS América a la Excelencia durante una ceremonia realizada en el Museo Soumaya de la Ciudad de México. El galardón reconoce trayectorias que impulsan el desarrollo económico, social y cultural de la región.

Durante el encuentro, el fundador de Grupo Carso y América Móvil sostuvo que la inversión privada es un elemento indispensable para fortalecer el crecimiento en México, ampliar las oportunidades laborales y reducir la brecha de desigualdad entre la población.

Slim destacó la capacidad del país para superar momentos de incertidumbre financiera, como las crisis registradas durante las décadas de 1980 y 1990. “México es un país fantástico porque siempre ha salido adelante”, aseguró ante la presencia de líderes empresariales y diplomáticos.

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Asimismo, el ingeniero subrayó que para el sector productivo resulta prioritario mantener un flujo permanente de recursos en proyectos estratégicos, lo cual permite generar las condiciones necesarias para incorporar al desarrollo socioeconómico a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La distinción fue entregada por Joseph Oughourlian, presidente del Grupo PRISA, quien resaltó el desempeño de Slim en sectores como telecomunicaciones, infraestructura, comercio y servicios financieros, además de su participación activa en iniciativas filantrópicas en materia de educación, salud y cultura.

El fundador de Grupo Carso y América Móvil sostuvo que la inversión privada es un elemento indispensable para fortalecer el crecimiento en México y reducir la brecha de desigualdad. ı Foto: Especial.

Como parte del reconocimiento, el empresario recibió la presea “50 luces”, una escultura creada por el artista mexicano Miguel Peraza en el marco del 50 aniversario del periódico español EL PAÍS, medio que instituyó el galardón para marcar su presencia periodística en América Latina.

La ceremonia en el Museo Soumaya reunió a figuras del ámbito corporativo e internacional, entre ellas la presidenta de Grupo Santander, Ana Botín, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. El evento también incluyó la develación de una réplica de La Puerta del Paraíso, de Lorenzo Ghiberti.

Con esta entrega, la organización inauguró un reconocimiento continuo a trayectorias de impacto en América Latina, región donde la capital mexicana alberga la sede principal de su redacción informativa.

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JVR