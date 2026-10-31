PIB crece 3.2% anual en tercer trimestre, el mejor en tres años

La economía mexicana registró un crecimiento de 3.2 por ciento anual durante el tercer trimestre de 2026, su mayor avance desde el mismo periodo de 2023, impulsada por la recuperación de las actividades industriales, el comercio y los servicios, de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado representa una aceleración respecto al avance de 2.1 por ciento registrado entre abril y junio y contrasta con la contracción de 0.2 por ciento observada en el tercer trimestre del año pasado, cuando la actividad económica enfrentaba un menor dinamismo.

Fuente|INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), 2026. ı Foto: Especial

Con cifras desestacionalizadas, el PIB aumentó 0.9 por ciento respecto al trimestre inmediato anterior, mientras que en el acumulado de enero a septiembre registró un crecimiento de 1.9 por ciento anual, lo que refleja que, pese al repunte reciente, la expansión económica durante los primeros nueve meses del año se mantiene por debajo de 2.0 por ciento.

El Dato: El Inegi publicará el 23 de noviembre los resultados revisados del PIB del tercer trimestre de 2026, que permitirán confirmar o modificar las estimaciones oportunas.

Por sectores, las actividades terciarias, que comprenden el comercio y los servicios, registraron un crecimiento anual de 3.3 por ciento, mientras que las secundarias, relacionadas con la industria, avanzaron 3.1 por ciento. Las actividades primarias, que incluyen agricultura y ganadería, aumentaron 1.8 por ciento.

En su comparación trimestral, los servicios crecieron 1.1 por ciento y las actividades industriales avanzaron 0.8 por ciento, mientras que las primarias retrocedieron 0.4 por ciento, lo que muestra diferencias en el comportamiento de los principales sectores productivos.

A estos resultados se suma la expectativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que anticipó un comportamiento favorable del consumo, a partir de indicadores como las ventas al menudeo y la comercialización de automóviles.

Durante la presentación de los resultados de las finanzas públicas, el titular de la dependencia, Édgar Amador Zamora, sostuvo que el PIB al cierre del año puede estar cerca del 2.0 por ciento y “ojalá que tengamos una sorpresa positiva”.

1.9 Por ciento anual creció el PIB a septiembre del 2026

Sin embargo, reconoció que todavía es necesario conocer los componentes del PIB por el lado de la demanda para determinar con mayor precisión el comportamiento del consumo y su contribución al crecimiento económico durante el trimestre.

“Y vale la pena destacar que dentro de los sectores más robustos en esta recuperación está el comercio por mayor, que está creciendo arriba de 12% anualizado. Entonces, las variables que en general nos permiten dilucidar cómo es el comportamiento del consumo en el corto plazo van en la dirección correcta”, destacó el titular de la dependencia.

El repunte se produce después de que la actividad económica mostrara señales de recuperación durante agosto, cuando el Indicador Global de la Actividad Económica registró un crecimiento anual de 3.5 por ciento, su mayor avance desde septiembre de 2023. Pese a la aceleración del tercer trimestre del año, el crecimiento acumulado fue de 1.9 por ciento, lo que evidencia que la economía todavía enfrenta el desafío de sostener el dinamismo. Las cifras del Inegi son oportunas y están sujetas a revisión conforme se incorpore información estadística adicional.