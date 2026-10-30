Festeja hito de movilidad

Tren Maya alcanza tres millones de pasajeros

Tren Maya alcanzó tres millones de usuarios transportados desde su inicio operativo; el afortunado viajero recibirá una experiencia especial próximamente

El Tren Maya consolida su impacto turístico tras registrar tres millones de usuarios desde diciembre de 2023.
El Tren Maya consolida su impacto turístico tras registrar tres millones de usuarios desde diciembre de 2023. Foto: Tren Maya
Por:
La Razón Online

Tren Maya llega a su pasajero 3,000,000. Con esta fecha, Tren Maya alcanzó el triunfo institucional de 3,000,000 de pasajeros transportados desde el inicio de operaciones, el 15 Dic. 2023; en un proyecto que recorre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, recibe a viajeros de México y de distintos países, y se consolida como un servicio que da de qué hablar en el mundo.

Pasajeros nacionales e internacionales confían en el recorrido ferroviario que conecta Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pasajeros nacionales e internacionales confían en el recorrido ferroviario que conecta Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ı Foto: Tren Maya

El boleto que permitió lograr esa cifra permitirá a quien lo adquirió vivir una experiencia única con Tren Maya, pues en el marco de la campaña para encontrar al pasajero 3,000,000 se preparó un viaje especial y una experiencia única que pronto se dará a conocer, de modo que pronto se sabrá quién es y cómo Tren Maya celebrará el momento con quien eligió el servicio para recorrer el sureste.

De esta forma, el pasajero 3,000,000 se suma a quienes han viajado a bordo del Tren Maya y confirma la confianza de quien elige el servicio, por lo que el reconocimiento y la experiencia preparada se darán a conocer en los próximos días.

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