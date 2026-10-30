Tren Maya alcanza tres millones de pasajeros

Tren Maya llega a su pasajero 3,000,000. Con esta fecha, Tren Maya alcanzó el triunfo institucional de 3,000,000 de pasajeros transportados desde el inicio de operaciones, el 15 Dic. 2023; en un proyecto que recorre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, recibe a viajeros de México y de distintos países, y se consolida como un servicio que da de qué hablar en el mundo.
El boleto que permitió lograr esa cifra permitirá a quien lo adquirió vivir una experiencia única con Tren Maya, pues en el marco de la campaña para encontrar al pasajero 3,000,000 se preparó un viaje especial y una experiencia única que pronto se dará a conocer, de modo que pronto se sabrá quién es y cómo Tren Maya celebrará el momento con quien eligió el servicio para recorrer el sureste.
De esta forma, el pasajero 3,000,000 se suma a quienes han viajado a bordo del Tren Maya y confirma la confianza de quien elige el servicio, por lo que el reconocimiento y la experiencia preparada se darán a conocer en los próximos días.
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¡Todas y todos somos Tren Maya!
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