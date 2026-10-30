Pemex reporta aumento de 28.5% en ingresos y mayor nivel de refinación desde 2014

Pemex reportó un aumento en sus niveles de producción y refinación durante el tercer trimestre de 2026.

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó ingresos por 487 mil millones de pesos durante el tercer trimestre de 2026, un incremento de 28.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La empresa también registró una utilidad operativa de 98 mil millones de pesos y un aumento en sus niveles de producción y refinación.

De acuerdo con un comunicado difundido este 30 de octubre, la producción total de hidrocarburos creció 2.6 por ciento anual, mientras que la extracción de gas natural superó los 5 mil millones de pies cúbicos diarios.

Este último volumen no se alcanzaba desde el segundo trimestre de 2023, debido principalmente a la aportación de los campos Bakté e Ixachi.

En materia de refinación, el Sistema Nacional de Refinación procesó un millón 143 mil barriles diarios de crudo, un incremento de 13.8 por ciento frente al tercer trimestre de 2025. Se trata del nivel más alto desde 2014.

La producción total de petrolíferos aumentó 15.5 por ciento, con avances de 15.9 por ciento en gasolinas y 23.3 por ciento en diésel. Por su parte, las ventas nacionales de ambos combustibles crecieron 18 por ciento, su mayor volumen desde 2018.

📰 Comunicado Nacional | PEMEX fortalece producción, refinación y resultados financieros durante el tercer trimestre de 2026.



🔗 https://t.co/3gCMfiCX7y pic.twitter.com/aNwwyH2Vka — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 30, 2026

En cuanto a sus resultados financieros, Pemex informó que su EBITDA alcanzó 124 mil millones de pesos, mientras que la utilidad operativa mejoró en más de 110 mil millones de pesos respecto al mismo trimestre de 2025. El resultado neto también presentó una mejora cercana a 50 mil millones de pesos.

La deuda financiera de la petrolera se ubicó en 77 mil 600 millones de dólares al cierre de septiembre, una reducción de casi 8 mil millones de dólares frente al cierre de 2025 y de más de 28 mil millones respecto a 2018.

Asimismo, el saldo pendiente con proveedores y empresas filiales disminuyó en 103 mil millones de pesos respecto al tercer trimestre del año pasado. Pemex señaló que, durante el último trimestre de 2026, continuará con mecanismos de apoyo financiero y liquidez en coordinación con las secretarías de Hacienda y Energía.

En materia social y ambiental, la empresa reportó una inversión de 890 millones de pesos en 86 acciones de responsabilidad social en 14 entidades federativas. También informó un incremento de 33.8 por ciento en el reúso de agua, con un volumen de 10.7 millones de metros cúbicos durante el trimestre.

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