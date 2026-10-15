HR Ratings ratifica la calificación de largo plazo de Pemex en AAA

HR Ratings reconoció los avances de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el fortalecimiento de su posición financiera y operativa, resultado de la estrategia integral implementada de manera coordinada con el Gobierno de México. La agencia ratificó la calificación de largo plazo de Pemex en HR AAA con perspectiva estable en escala nacional, así como sus calificaciones de corto plazo. Asimismo, revisó la calificación global de largo plazo a HR BBB (G), con perspectiva estable, basada en la acción de calificación soberana de México.

En su evaluación, HR Ratings destacó la reducción de la deuda financiera, la recuperación de los ingresos y del flujo operativo, así como la mejora en el perfil de vencimientos y las condiciones de liquidez respecto de su revisión anterior. Estos avances reflejan los resultados de las operaciones de refinanciamiento y de la estrategia de fortalecimiento financiero de Pemex.

La calificadora también reconoció la recuperación de la actividad operativa durante 2026, respaldada por una mayor producción de líquidos y una tasa de restitución de reservas superior al 100%. Estos resultados contribuyen a fortalecer la capacidad productiva y las perspectivas financieras de la empresa.

La estrategia integral de Pemex, impulsada en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), busca consolidar estos avances mediante una estructura financiera más sólida, un perfil de vencimientos ordenado y una mayor eficiencia operativa. Su implementación permitirá avanzar gradualmente hacia una mayor autosuficiencia financiera y menores necesidades futuras de apoyo presupuestario del Gobierno Federal.

Pemex reafirma su compromiso con el fortalecimiento de su capacidad operativa y financiera, la sostenibilidad de su deuda, así como su contribución a la seguridad energética y al desarrollo económico de México.

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JVR