Pemex atiende descargas de sedimentos de Refinería Madero en el Río Pánuco

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que mantiene acciones de atención y monitoreo ante la coloración oscura observada en las descargas de la Refinería Madero colindantes con el río Pánuco, luego de las intensas lluvias registradas durante la madrugada del pasado 25 de septiembre.

Al respecto, el 26 de septiembre se realizó una inspección con personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Ante la contingencia, Pemex puso en marcha medidas de contención para prevenir y minimizar posibles descargas, derrames o vertimientos accidentales de materiales o residuos fuera de las instalaciones de la refinería.

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Explicó que las intensas lluvias incrementaron los niveles de agua en los sistemas de drenaje de la Refinería Madero y el caudal hacia el área de efluentes, condición que pudo favorecer el arrastre de sedimentos hacia el canal de descarga de aguas residuales conocido como canal Varadero.

Hasta el momento se han utilizado 16 unidades tipo Vactor, con capacidades de 8 y 15 metros cúbicos, para recuperar una mezcla de agua y residuos. El material recuperado es enviado a tanques de recuperación de la refinería para su procesamiento.

Personal especializado también continúa con las labores de limpieza y recuperación en el río Pánuco, así como con trabajos de desazolve de drenajes pluviales. De manera preventiva, se mantienen barreras de contención en los puntos de descarga.

Además, Pemex reforzó el monitoreo mediante muestreos de agua y sedimentos en distintos puntos y a diferentes profundidades, tanto río arriba como en la zona donde se observó la coloración y río abajo.

Durante un recorrido conjunto con personal de la Marina, que participó en acciones de supervisión, la Profepa constató que ya se realizan labores de limpieza en la margen del río Pánuco, del lado de Veracruz. Además, se estableció comunicación con pescadores del lugar para conocer sus necesidades y requerimientos.

En tanto, se llevaron a cabo las actuaciones legales correspondientes mediante el levantamiento de actas circunstanciadas, con la finalidad de documentar las condiciones observadas en el área.

Pemex mantiene el seguimiento técnico de la situación y la coordinación con las autoridades competentes, así como las acciones preventivas orientadas a la protección del medio ambiente y del río Pánuco.

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