Lotería Nacional devela billete para conmemorar primer aniversario del Órgano de Administración Judicial

La Lotería Nacional develó el billete del Sortero Superior No. 2899 que se celebrará el próximo 2 de octubre, que conmemora el primer aniversario del Órgano de Administración Judicial (OAJ), creado por la reforma al Poder Judicial Federal de 2024.

La develación del boleto se llevó a cabo en el Auditorio José Vicente Aguinaco Alemán de este organismo jurisdiccional y estuvo encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, y el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano.

Salomón Vibaldo señaló que las grandes transformaciones de México también se construyen desde sus instituciones, con su capacidad para renovarse, dejar atrás los privilegios y poner al pueblo en el centro de cada decisión. Destacó que en sus 256 años de vida, la Lotería Nacional ha contado la historia de la República a través de sus billetes, que esta ocasión está dedicado a una institución que nace en un momento de grandes cambios para la vida pública del país.

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La titular de Lotería Nacional afirmó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene la convicción de que la justicia esté al servicio del pueblo, bajo los principios de honestidad, austeridad y responsabilidad que distinguen al Humanismo Mexicano.

“Hace apenas unos días nuestra Presidenta afirmó que México cuenta con un Poder Judicial mucho mejor que el que antes habíamos tenido”, agregó.

La directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, y el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano. ı Foto: Cortesía

Añadió que en esta nueva etapa el Órgano de Administración Judicial desempeña un papel fundamental para garantizar que los recursos públicos, la tecnología y el talento humano contribuyan a una impartición de justicia más eficiente y cercana a la gente.

Al cerrar su mensaje, Olivia Salomón expresó su deseo para que este aniversario marque el comienzo de una nueva etapa en la que el avance institucional se traduzca en resultados para la gente, “la grandeza de México también se construye con instituciones sólidas y con mujeres y hombres comprometidos con su país”.

A nombre del Pleno, el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, agradeció la distinción de la Lotería Nacional para rendir un homenaje a una institución que tiene la encomienda “de brindar justicia pronta, completa, expedita e imparcial para todas y todos como lo establece nuestra Constitución Política y como lo merece el pueblo de México”, dijo.

Vargas Solano destacó que el primer año de vida del OAJ ha servido para construir consensos, atender las necesidades de las personas juzgadoras y eficientar los recursos. Esto, con el fin de “adoptar medidas que nos hagan más productivos y eficaces en cada una de las tareas que debemos llevara a cabo”.

Puntualizó que este billete conmemorativo representa también un reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores del nuevo Poder Judicial de la Federación, desde las personas juzgadoras hasta el personal administrativo, “quienes son los protagonistas de estos cambios y que están dedicados a cumplir con la tarea diaria de brindar justicia”.

El billete del Sortero Superior No. 2899. ı Foto: Cortesía

Al evento asistieron las y los integrantes del Pleno: Catalina Ramírez Hernández, Xóchitl Almendra Hernández Torres, Surit Berenice Romero Domínguez y José Alberto Gallegos Ramírez.

Datos del Sorteo Superior 2899

Para el Sorteo Superior No. 2899 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.

El sorteo se celebrará el viernes 2 de octubre, a las 20:00 horas, y se emitieron 2 millones 400 mil cachitos que ya están disponibles en con las billeteras y billeteros, en los puntos de venta autorizados, en la App MiLotería y en miloteria.mx.

Se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

cehr