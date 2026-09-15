Pemex concluye reparación del ducto submarino en el campo Ek-Balam

Pemex completa trabajos de reparación del ducto submarino en el campo Ek-Balam.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyó los trabajos de reparación de la sección dañada de un ducto submarino ubicado en el campo Ek-Balam, luego de instalar una envolvente metálica especializada y realizar las pruebas correspondientes de resistencia a la presión interna.

De acuerdo con la empresa, los resultados de las pruebas fueron satisfactorios y precisó que la atención del incidente estuvo a cargo del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de la Región Marina Noreste, en coordinación con la Secretaría de Marina y distintas instituciones del Gobierno Federal.

Pemex completa trabajos de reparación del ducto submarino en el campo Ek-Balam. ı Foto: Pemex

Como parte de las acciones implementadas, se desplegaron los recursos humanos y materiales necesarios para realizar labores de contención de hidrocarburos, así como mantener una vigilancia permanente tanto en el área de plataformas marinas como en la línea de costa del Golfo de México.

Pemex señaló que, durante estas labores, no se identificó riesgo de arribo de hidrocarburos a las costas.

Pemex completa trabajos de reparación del ducto submarino en el campo Ek-Balam. ı Foto: Pemex

La empresa petrolera indicó que dará continuidad al programa de inspección y confiabilidad de los ductos e instalaciones petroleras, como parte de “su compromiso permanente con la protección del medio ambiente, la seguridad de su personal y de sus operaciones”.

Asimismo, Pemex señaló que la atención prioritaria a las comunidades forma parte de las acciones contempladas, después de las labores realizadas para atender el incidente en el ducto submarino del campo Ek-Balam.

📰 Comunicado Nacional | #Pemex completa trabajos de reparación del ducto submarino en el campo Ek-Balam.



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cehr