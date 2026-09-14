Ducto afectado por fuga en Ek-Balam se encuentra en ‘condición segura’: Pemex; avanza reparación

Concluyen al 100% remoción de lastre y construcción de envolvente para reparar ducto afectado en Ek-Balam.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el ducto afectado en la plataforma Ek-Balam, cerca de Campeche, que provocó una fuga, se encuentra en “condición segura” y que se concluyeron en su totalidad los trabajos previos a la instalación de la envolvente con la que finalizará su reparación.

A través de un comunicado, la empresa estatal brindó actualizaciones sobre el estado de los trabajos de reparación del ducto de la plataforma que sufrió una fuga el jueves 10 de septiembre.

Pemex instalará envolvente en ducto, trabajo que se realizará a unos 50 metros de profundidad. ı Foto: Pemex

Al respecto, reiteró que se descarta el riesgo de arribo de hidrocarburo a las costas, pues, aseguró, desde ese día, que iniciaron las labores, el ducto afectado se encuentra en “condición segura”.

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En tanto, destacó que hay un avance del 100 por ciento en la remoción del lastre del ducto y del 100 por ciento también en la elaboración de la envolvente, pieza que será colocada en la sección afectada del ducto.

Por lo anterior, a partir de este momento, informó Pemex, las labores de reparación se centrarán en la instalación de dicha envolvente, un trabajo que será llevado a cabo a 50 metros de profundidad.

Playas monitoreadas por Pemex se mantienen limpias, asegura la empresa. ı Foto: Pemex

Además, la empresa estatal destacó que continúan los recorridos de las embarcaciones desplegadas para la contención y recolección de hidrocarburos en el área de plataformas marinas.

Asimismo, acompañado de autoridades federales, se mantienen las acciones de monitoreo y vigilancia desde la costa de Tamaulipas hasta Campeche. En este sentido, enfatizó que las playas monitoreadas “se mantienen limpias”.

Iniciaron las actividades para la instalación de la envolvente metálica a 50 metros de profundidad para la reparación de la sección afectada del ducto submarino en el campo Ek-Balam. pic.twitter.com/hKihJg3YIG — Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 14, 2026

“Pemex, a través del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de la Región Marina Noreste y en coordinación con la Secretaría de Marina, mantiene las acciones de monitoreo y vigilancia mediante patrullajes terrestres, recorridos con embarcaciones y sobrevuelos en el área de plataformas marinas y la franja costera, desde el estado de Tamaulipas hasta Campeche. Las playas de las zonas monitoreadas se mantienen limpias”, destacó Pemex.

La empresa estatal aseguró que continuará las acciones para la atención del incidente y seguirá informando de manera oportuna cuando haya más información disponible.

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