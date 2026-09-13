Playas desde Tabasco hasta Campeche están limpias tras fuga en Ek-Balam, reporta Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, tras monitoreos terrestres, marinos y aéreos desde la desembocadura del Río Grijalva, en Tabasco, hasta Ciudad del Carmen, Campeche, se constató que las playas se encuentran limpias y seguras , pese a la fuga en el campo Ek-Balam que se encuentra en reparación.

A través de un comunicado, la empresa estatal informó que este domingo continúan las labores para la reparación del ducto marino del campo Ek-Balam, iniciadas desde el jueves cuando se reportó un daño estructural que provocó emanación de aceite crudo.

Avanzan trabajos especializados para contención de fuga en Ek-Balam. ı Foto: Pemex

Destacó que, además de los trabajos para contener el incidente, se realizan patrullajes aéreos, marinos y terrestres, mediante los cuales se constató que las playas del Golfo de México se encuentran limpias .

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Ayer, en el mismo sentido, Pemex ya había informado que se encontraba descartado el riesgo de arribo de hidrocarburo a la línea de costa.

“El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de la Región Marina Noreste de Pemex, en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar), mantiene la coordinación de las acciones de monitoreo y vigilancia, mediante patrullajes terrestres, recorridos con embarcaciones y sobrevuelos que cubren el área de plataformas marinas y la línea de costa desde la desembocadura del río Grijalva en Tabasco hasta las costas de Ciudad del Carmen, Campeche, donde las playas se reportan limpias”, destacó Pemex.

Playas desde Tabasco hasta Campeche se encuentran limpias, reporta Pemex. ı Foto: Pemex

Así avanzan las labores de reparación de campo Ek-Balam

En el mismo comunicado, Pemex brindó más detalles de los trabajos de reparación del ducto marino Ek-Balam.

De esta forma, destacó que se lleva a cabo una intervención submarina a 50 metros de profundidad, mediante el cual, al corte de este domingo, se ha avanzado 70 por ciento en la remoción del lastre de concreto de crudo.

📰 Comunicado Nacional | Pemex avanza en trabajos especializados para la reparación del ducto marino del campo Ek-Balam.

🔗 https://t.co/dDidERcqTI pic.twitter.com/0bJF7Dx05F — Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 13, 2026

Asimismo, detalló Pemex, se está fabricando una envolvente metálica que será instalada para cubrir la sección afectada del ducto, lo cual lleva un avance del 80 por ciento.

Finalmente, Pemex destacó que hay presencia de embarcaciones especializadas de contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica, que se mantendrán en la región afectada hasta que concluyan los trabajos de reparación.

“Pemex continuará con las acciones para la atención total del incidente y seguirá informando de manera oportuna”, concluye la empresa en el comunicado.

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