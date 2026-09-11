Pemex contiene fuga de hidrocarburo y mantiene reparación de ducto frente a Ciudad del Carmen

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que despresurizó el ducto donde se registró una fuga de hidrocarburo frente a las costas de Ciudad del Carmen, Campeche, como parte de las acciones para contener la emanación reportada en la zona.

La empresa productiva del Estado señaló que el incidente ocurrió en instalaciones ubicadas a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen. Tras recibir el reporte, activó los protocolos de atención correspondientes e identificó la infraestructura involucrada.

“Se realizó la despresurización del mismo para contener la emanación”, indicó Pemex en un comunicado difundido este jueves.

TE RECOMENDAMOS: Vuelos en la CDMX Suspenden despegues y aterrizajes en el AICM por tormenta eléctrica

La petrolera agregó que sus equipos continúan con trabajos de recuperación en el área afectada, además de labores de inspección y reparación del ducto. Hasta el momento, aseguró, no se reportan afectaciones al personal ni a zonas de playa.

En relación con el incidente de la fuga reportada por el Observatorio Permanente del Golfo de México, ubicada a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, #Pemex informa que de inmediato se activaron los protocolos de atención correspondientes.



Como parte de las… https://t.co/a25vlFqhM7 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 12, 2026

Semar apoya en labores de contención

El reporte inicial fue dado a conocer durante la mañana del 10 de septiembre por el Observatorio Permanente del Golfo de México, que informó sobre un derrame en instalaciones de Pemex y activó un esquema de observación continua para seguir la evolución de la mancha de petróleo.

La Secretaría de Marina activó a las 6:45 horas de ese mismo día el Plan Local de Contingencias, mediante el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias de Ciudad del Carmen, para respaldar las labores de contención y recuperación de hidrocarburo mar adentro.

Para el operativo fueron desplegados la Patrulla Oceánica ARM “Guanajuato”, cuatro embarcaciones, dos aeronaves y 255 elementos navales.

Pemex indicó que trabaja de forma coordinada con Semar, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), dependencias que darán seguimiento al evento hasta que concluyan las labores.

Por su parte, el Observatorio Permanente del Golfo de México señaló que la ASEA realizará un sobrevuelo para documentar las acciones de contención, limpieza y reparación del ducto.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL