AICM reanuda operaciones tras suspensión por tormenta eléctrica en CDMX

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reanudó sus operaciones luego de que una tormenta eléctrica y las fuertes lluvias registradas la tarde del viernes 11 de septiembre obligaron a suspender temporalmente los despegues y aterrizajes.

La interrupción se prolongó por cerca de tres horas, mientras personal aeroportuario revisó las condiciones de las pistas y calles de rodaje, con el objetivo de mantener la seguridad de las operaciones aéreas.

En un primer aviso, el AICM informó que algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus maniobras ante la presencia de tormenta eléctrica sobre la terminal aérea. Más tarde, precisó que los aterrizajes y despegues fueron suspendidos de forma temporal debido a la intensa lluvia en el perímetro del aeropuerto.

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La reanudación de las operaciones ocurrió de manera escalonada. La administración aeroportuaria estimó inicialmente la apertura de la pista 05 Izquierda/23 Derecha alrededor de las 20:00 horas y, posteriormente, la reactivación de la pista 05 Derecha/23 Izquierda hacia las 21:00 horas.

#AICMinforma:



A partir de las 20:38 horas quedó operativa la pista 05 Derecha/23 Izquierda, con lo cual ambas pistas mantienen operaciones.



Ante la tormenta eléctrica registrada durante la tarde, la respuesta oportuna del personal y el despliegue de equipo especializado… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 12, 2026

Tormenta eléctrica afectó vuelos en el AICM

El AICM recomendó a las personas con vuelos programados mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de sus salidas o llegadas, ante posibles ajustes derivados de la suspensión.

Las afectaciones ocurrieron en medio de una jornada de lluvias intensas en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Naranja en Venustiano Carranza, demarcación donde se localiza el aeropuerto, por persistencia de precipitaciones fuertes y posible caída de granizo.

Las autoridades pidieron a la población tomar precauciones por encharcamientos y afectaciones viales, mientras que a los pasajeros les recomendaron anticipar sus traslados al aeropuerto y revisar directamente con las aerolíneas cualquier cambio en sus itinerarios.

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MSL