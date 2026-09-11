Suspenden despegues y aterrizajes en el AICM por tormenta eléctrica

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que diversas aerolíneas decidieron detener de forma momentánea sus operaciones de despegue y aterrizaje, debido a una tormenta eléctrica en la zona.
La medida preventiva se adoptó para priorizar en todo momento la seguridad de los usuarios y tripulaciones.
“Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas”, escribió en la red social X.
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Hasta el momento, no se ha revelado cuáles aerolíneas han decidido suspender los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por ese motivo, el AICM también exhortó a los pasajeros a mantenerse en contacto directo con sus respectivas aerolíneas para consultar la actualización del estatus de sus vuelos.
El Sistema de Alertas Tempranas para Fenómenos Meteorológicos de México compartió un video en el que se pudo observar cómo afecta la tormenta eléctrica a distintos puntos de la CDMX.
Entre las alcaldías de la Ciudad de México que han sido afectada por la presencia de rayos son las siguientes:
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Iztapalapa
- Nezahualcóyotl
En las últimas dos zonas es donde se ubica el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los más importantes del país.
Activan Alerta Naranja por lluvias y caída de granizo
En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México actualizó los niveles de alerta meteorológica ante la persistencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 11 de septiembre de 2026.
De acuerdo con el informe institucional, se activó la Alerta Naranja para la alcaldía Venustiano Carranza debido a la intensidad del volumen pluvial previsto en esa demarcación.
En tanto, la dependencia actualizó la Alerta Amarilla para diez alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
Además, las autoridades capitalinas exhortaron a la población a mantenerse informada por canales oficiales y tomar precauciones preventivas ante eventuales encharcamientos, caídas de ramas o afectaciones viales en las zonas bajo aviso.
Lluvias también afectan al AIFA
Durante este viernes, las severas precipitaciones que afectan al Valle de México han impactado las operaciones aéreas. El Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) experimentó demoras colaterales y ajustes en los itinerarios previstos para la jornada.
La presencia de lluvias fuertes en la zona metropolitana y bancos de humedad en el Estado de México redujeron intermitentemente la visibilidad en las pistas y complicaron las aproximaciones.
Además, el cierre temporal del espacio aéreo sobre la capital saturó el tráfico aéreo regional, provocando que varios vuelos comerciales programados hacia el AIFA tuvieran que entrar en patrones de espera o ajustar sus horarios de salida para coordinar el flujo.
En el acceso terrestre, las precipitaciones generaron encharcamientos en arterias viales de conectividad hacia la terminal en Santa Lucía, lo que complicó el traslado de pasajeros.
Las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas recomendaron a los usuarios verificar de forma constante el estatus de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal, ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas previstas para la noche.
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JVR