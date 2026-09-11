Suspenden despegues y aterrizajes en el AICM por tormenta eléctrica

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que diversas aerolíneas decidieron detener de forma momentánea sus operaciones de despegue y aterrizaje, debido a una tormenta eléctrica en la zona.

La medida preventiva se adoptó para priorizar en todo momento la seguridad de los usuarios y tripulaciones.

“Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas”, escribió en la red social X.

#AICMInforma:



Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas.



Para conocer el… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 12, 2026

Hasta el momento, no se ha revelado cuáles aerolíneas han decidido suspender los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por ese motivo, el AICM también exhortó a los pasajeros a mantenerse en contacto directo con sus respectivas aerolíneas para consultar la actualización del estatus de sus vuelos.

El Sistema de Alertas Tempranas para Fenómenos Meteorológicos de México compartió un video en el que se pudo observar cómo afecta la tormenta eléctrica a distintos puntos de la CDMX.

La suspensión preventiva de los itinerarios de vuelo fue confirmada por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). ı Foto: larazondemexico

Entre las alcaldías de la Ciudad de México que han sido afectada por la presencia de rayos son las siguientes:

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Nezahualcóyotl

En las últimas dos zonas es donde se ubica el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los más importantes del país.

#Reportando ⛈️ | Rayos y viento, así la #Tormenta en #CDMX y #EdoMéx. ⚠️



⛈️🔴 Intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento acompañan la tormenta esta tarde, con mayor fuerza en: Coyoacán, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl.



👇🏻Así desde Iztapalapa.



📷: @Gxbrieldx pic.twitter.com/fvzrAp6SRJ — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 12, 2026

Activan Alerta Naranja por lluvias y caída de granizo

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México actualizó los niveles de alerta meteorológica ante la persistencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 11 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el informe institucional, se activó la Alerta Naranja para la alcaldía Venustiano Carranza debido a la intensidad del volumen pluvial previsto en esa demarcación.

Las condiciones meteorológicas adversas interrumpieron el tráfico aéreo en la Ciudad de México (CDMX). ı Foto: Cuartoscuro

En tanto, la dependencia actualizó la Alerta Amarilla para diez alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Además, las autoridades capitalinas exhortaron a la población a mantenerse informada por canales oficiales y tomar precauciones preventivas ante eventuales encharcamientos, caídas de ramas o afectaciones viales en las zonas bajo aviso.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 11/09/2026 en la demarcación: @A_VCarranza.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y… pic.twitter.com/Q8eSUv4h68 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

Lluvias también afectan al AIFA

Durante este viernes, las severas precipitaciones que afectan al Valle de México han impactado las operaciones aéreas. El Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) experimentó demoras colaterales y ajustes en los itinerarios previstos para la jornada.

La presencia de lluvias fuertes en la zona metropolitana y bancos de humedad en el Estado de México redujeron intermitentemente la visibilidad en las pistas y complicaron las aproximaciones.

Además, el cierre temporal del espacio aéreo sobre la capital saturó el tráfico aéreo regional, provocando que varios vuelos comerciales programados hacia el AIFA tuvieran que entrar en patrones de espera o ajustar sus horarios de salida para coordinar el flujo.

Las severas precipitaciones que afectan al Valle de México han impactado las operaciones en el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA). ı Foto: Especial

En el acceso terrestre, las precipitaciones generaron encharcamientos en arterias viales de conectividad hacia la terminal en Santa Lucía, lo que complicó el traslado de pasajeros.

Las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas recomendaron a los usuarios verificar de forma constante el estatus de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal, ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas previstas para la noche.

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JVR