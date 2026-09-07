Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Nezahualcóyotl el 15 de septiembre para el Grito?

Nezahualcóyotl prepara un festejo doble con música norteña, banda y sorpresas de acceso totalmente libre para estas Fiestas Patrias 2026.

El Poder del Norte de Martín Buenrostro, Saúl “El Jaguar” Figueroa y Fernando Corona encabezarán el gran festejo musical gratuito para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México en Nezahualcóyotl, Estado de México, durante estas Fiestas Patrias 2026.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por el Gobierno Municipal a través de sus redes sociales, las celebraciones se llevarán a cabo en dos escenarios de forma simultánea: la Explanada del Palacio Municipal y la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl (La Bola), iniciando actividades desde las 17:00 horas del martes 15 de septiembre de 2026.

Una amplia programación artística arrancará desde las cinco de la tarde para recibir a vecinas y vecinos de todo el municipio. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en Nezahualcóyotl

El elenco principal de las Fiestas Patrias 2026 en el municipio ofrecerá un despliegue de música norteña y banda regional. De acuerdo con la imagen oficial publicada por las autoridades locales, la oferta artística estará integrada por:

El Poder del Norte de Martín Buenrostro (Show estelar de música norteña)

Saúl “El Jaguar” Figueroa (Presentación estelar de banda sinaloense)

Fernando Corona (Interpretación de música regional mexicana)

Artistas sorpresa y agrupaciones locales por anunciar

El acceso a ambas sedes públicas para disfrutar de todas las presentaciones en vivo será con entrada libre.

El Poder del Norte y Saúl El Jaguar pondrán a cantar a miles de familias mexiquenses en una noche patria inolvidable. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

Las actividades de estas Fiestas Patrias 2026 en las dos sedes del municipio darán inicio a partir de las 17:00 horas del martes 15 de septiembre de 2026.

17:00 horas: Apertura de la verbena popular e inicio de las presentaciones musicales previas en la Explanada del Palacio Municipal y en la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia encabezada por las autoridades municipales desde el balcón de gobierno, seguida del Himno Nacional y el espectáculo de pirotecnia.

Posterior al protocolo cívico: Cierre del gran baile popular con los conciertos estelares en ambos escenarios.

El ayuntamiento adelantó que habrá más agrupaciones y “sorpresas” sobre los escenarios. El orden de salida específico para cada artista en la Explanada y en La Bola se dará a conocer en los canales oficiales del municipio previo al festejo, por lo que esta guía se mantendrá actualizada en tiempo real.

Recomendaciones y accesos para asistir a las sedes de Nezahualcóyotl

Para acudir a cualquiera de los recintos oficiales con fluidez y seguridad, toma en cuenta la siguiente información práctica de movilidad:

Ubicación y transporte público

Sede Central: Explanada del Palacio Municipal (Av. Chimalhuacán s/n, Col. Benito Juárez). La ruta más directa en transporte público es mediante el Mexibús Línea 3 (Estación Palacio Municipal).

Sede Norte: Unidad Administrativa Nezahualcóyotl “La Bola” (Av. Central Calle 35 s/n, Campestre Guadalupana). La vía de acceso más rápida es utilizar la Línea B del Metro (Estación Impulsora) y caminar hacia la explanada administrativa.

Cierres viales: Se prevén afectaciones al tránsito vehicular en tramos de Av. Chimalhuacán, Av. Sor Juana Inés de la Cruz y calles aledañas al Palacio Municipal, así como en las inmediaciones de Av. Central en la zona norte.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por protocolo de resguardo y Protección Civil para eventos masivos, los módulos de revisión no permitirán el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas ajenas al recinto y recipientes de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Tradición, ritmo y orgullo cívico se unen en Neza para conmemorar el 216.º Aniversario de la Independencia de México. ı Foto: Especial.

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Nezahualcóyotl es gratis?

Sí, tanto la entrada a la Explanada del Palacio Municipal como a la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl (La Bola) y el acceso a los conciertos son 100% gratuitos para estas Fiestas Patrias 2026.

¿A qué hora se recomienda llegar a los escenarios?

Dado que la programación inicia desde las 17:00 horas y ambas explanadas registran alta afluencia, se sugiere arribar entre las 16:00 y las 16:30 horas para superar los controles de seguridad y asegurar un buen lugar.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Nezahualcóyotl?

La implementación de la Ley Seca se oficializa a través del Bando Municipal o Gaceta del Gobierno del Estado de México. Se recomienda consultar los canales oficiales del Gobierno de Nezahualcóyotl en los días previos al 15 de septiembre para conocer las restricciones vigentes en la venta de alcohol.

Se recomienda consultar los canales oficiales del Gobierno de Nezahualcóyotl en los días previos al 15 de septiembre para conocer las restricciones vigentes en la venta de alcohol. ı Foto: Cuartoscuro.

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JVR