Top tres de municipios del Oriente del Edomex que mejoraron la percepción de seguridad en encuesta del INEGI

Nezahualcóyotl, Atizapán y Naucalpan encabezan la lista de municipios mexiquenses con mayor disminución en la percepción de inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Ciudad Nezahualcóyotl registró una caída de 25.6 por ciento en este indicador, la mayor entre las ocho ciudades del Estado de México consideradas en el instrumento. La cifra representa el mayor cambio registrado para el municipio entre las ciudades mexiquenses medidas por el INEGI en los últimos años.

En segundo lugar se ubica Atizapán de Zaragoza, con una reducción de 19.2 por ciento, seguido de Naucalpan, con 12.1 por ciento.

El resto de los municipios mexiquenses evaluados también presentó bajas: Ecatepec, con 10.2 por ciento; Cuautitlán Izcalli, con 8.4 por ciento; Toluca, con 6 por ciento; Tlalnepantla, con 2 por ciento, y Chimalhuacán, con 1.2 por ciento.

Las ocho ciudades mexiquenses incluidas en la ENSU tuvieron reducción en el trimestre, y seis de ellas pertenecen a la Zona Oriente del Estado de México.

En esa región opera desde hace más de 500 días el Mando Unificado, esquema de seguridad coordinado por los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con acciones de inteligencia, despliegues operativos y vigilancia en zonas prioritarias.

El operativo tiene presencia en 15 municipios del Oriente mexiquense, con más de 14 mil policías bajo una sola línea de mando y participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Su seguimiento se realiza a través de las Mesas de Paz.

Numeralia

25.6% Nezahualcóyotl

19.2% Atizapán

12.1% Naucalpan

10.2% Ecatepec

8.4% Cuautitlán Izcalli

6% Toluca

2% Tlalnepantla

1.2% Chimalhuacán

8 de 8 ciudades mexiquenses evaluadas registraron reducción

6 de 8 pertenecen a la Zona Oriente del Estado de México

Mando Unificado Oriente

500 días en operación

14,000 policías bajo una sola línea de mando

15 municipios con presencia del operativo

3 órdenes de gobierno participantes

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FGR