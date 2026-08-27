Capturan al hermano de Estrellita, implicada en el feminicidio de Dafne en Ciudad Madero, Tamaulipas

Las diligencias del caso corresponden a las investigaciones de la FENNAM respecto al feminicidio de la joven Dafne Zapata Quintos.

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) aprehendieron a Juan Jesús “N”, hermano de Estrellita “N”, por su probable responsabilidad en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos.

La detención de la persona imputada se llevó a cabo tras el cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un Juez de Control, luego de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de la Mujer por Razones de Género (FENNAM).

Con la captura de Juan Jesús “N”, acusado de los delitos de violencia familiar equiparada y violación agravada en perjuicio de una adolescente, suman cuatro las personas detenidas en relación con los hechos registrados al interior de la Academia Militarizada Doenitz, un plantel privado ubicado en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.

El detenido fue presentado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, el Juez de Control, para que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho y se determine su vinculación dentro de la causa penal iniciada por las autoridades locales.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas aseguró que mantendrá una investigación exhaustiva y objetiva en torno al caso.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continuará con una investigación exhaustiva, objetiva y conforme a derecho, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos, particularmente tratándose de una persona adolescente”, indicó la Fiscalía de Tamaulipas.

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JVR