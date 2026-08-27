Michoacán impulsa Pátzcuaro con 400 mil peces blancos liberados

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó la importancia de devolver el equilibrio ecológico a las cuencas de la entidad.

Michoacán da un paso firme en la recuperación del emblemático lago de Pátzcuaro. Recientemente, se liberaron 80 mil crías de pez blanco, una especie endémica crucial para la región. Con esta acción, la administración actual supera las 400 mil crías sembradas en el cuerpo de agua, reafirmando su compromiso con la preservación.

Esta iniciativa busca fortalecer el ecosistema lacustre y la actividad pesquera artesanal, vital para la economía local. La siembra de estos ejemplares es parte de una estrategia integral para asegurar la supervivencia del pez blanco y restaurar el equilibrio ambiental.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la relevancia de estas acciones. “Estos peces, producidos en la Reserva Ecológica de Especies Endémicas de Urandén, son clave para el repoblamiento del lago”, afirmó el mandatario. Subrayó que el trabajo constante de este centro de cultivo permite un avance sostenido en la recuperación de especies nativas.

La estrategia va más allá de la simple siembra; busca que las especies nativas se adapten al ecosistema, recuperen su presencia y fortalezcan las condiciones para la pesca y la restauración ambiental en las comunidades que dependen del lago. Es un esfuerzo por devolverle a Pátzcuaro su riqueza natural.

El pez blanco no es solo una especie más; es parte del patrimonio natural y cultural de Michoacán. Posee la Indicación Geográfica, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que reconoce su origen, valor cultural, métodos tradicionales de pesca y su aportación a la identidad gastronómica del estado.

Los ejemplares utilizados para esta etapa de siembra fueron producidos en la Reserva Ecológica de Especies Endémicas de Urandén. ı Foto: Especial.

Este distintivo ampara el aprovechamiento sustentable de la especie Chirostoma estor, mediante pesca artesanal y acuicultura en 30 municipios michoacanos. El objetivo es doble: garantizar la conservación de la especie y fomentar el desarrollo económico de las comunidades indígenas y cooperativas locales, guardianes de estas tradiciones.

La liberación de estos ejemplares es un esfuerzo continuo. Desde el inicio de la actual administración, se han sumado importantes cantidades: 102 mil crías en 2022, 10 mil en 2023, 54 mil en 2024, 70 mil en 2025, y un significativo acumulado de 165 mil ejemplares en lo que va de 2026, sumando la reciente siembra de 80 mil.

Estas cifras reflejan una política pública enfocada en la sustentabilidad y el respeto por los recursos naturales. La meta es clara: asegurar que el lago de Pátzcuaro, con su emblemático pez blanco, siga siendo un pilar ecológico, cultural y económico para Michoacán.

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JVR