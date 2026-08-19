Fuerzas federales detienen a 9 integrantes del CJNG en Michoacán

Autoridades federales detuvieron a nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, entre ellos Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja sentimental, respectivamente, de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, señalado como jefe regional de esa organización.

Las detenciones ocurrieron la madrugada de este miércoles en Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, y Colesio, en Ecuandureo. Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional (GN) encabezaron el despliegue, con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Armada de México.

En ambos puntos, las autoridades encontraron 64 vehículos, uno de ellos blindado, siete motocicletas y un dron. El armamento asegurado incluyó una ametralladora calibre .50, cuatro Minimi de 5.56 milímetros, nueve armas largas, una corta y dos aditamentos lanzagranadas.

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También fueron decomisados ocho artefactos explosivos improvisados, cartuchos, cargadores de distintos calibres, equipo táctico y diversas drogas.

Guerrero Martínez también aparece en el reporte oficial como responsable de ordenar agresiones contra elementos de la GN el 22 de febrero de 2026, después de la detención y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho”.

Tras las capturas se registraron interrupciones en distintas vías de comunicación de Michoacán. Autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo para restablecer la circulación.

Los nueve detenidos fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y puestos a disposición de la FGR, que determinará su situación jurídica.

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