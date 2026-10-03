Despliegue de 500 soldados de EU en frontera de Texas es parte de colaboración soberana: Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aclaró que el despliegue de 500 elementos de las fuerzas armadas de Estados Unidos en el área limítrofe de Texas es parte de la colaboración soberana entre ambos países, y de las “operaciones espejo” que llevan a cabo en su respectivo lado de la frontera.

A través de un comunicado, la Defensa se refirió al reporte emitido ayer por el Comando Norte de Estados Unidos, sobre el reforzamiento de la seguridad en la frontera con México a través de la Operación Vanguardia Ardiente.

.@NORADCommand and USNORTHCOM Commander, Gen. Gregory Guillot, hosted Gen. Alexus Grynkewich, @US_EUCOM Commander and @SHAPE_NATO SACEUR, at Peterson SFB for a strategic roundtable on strengthening cross-command coordination to defend the homeland. Topics included the Arctic… pic.twitter.com/zCCmDCp3U4 — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) October 3, 2026

Al respecto, la Defensa aclaró que esa operación, para la cual Estados Unidos desplegó 500 elementos de las fuerzas armadas en la frontera del Valle del Río Grande, es parte de las operaciones espejo que llevan a cabo ambos países con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza .

En este sentido, aclaró que el despliegue, así como otras acciones de seguridad y colaboración, se realizan siempre “por los conductos institucionales establecidos” y a través de “los cuatro ejes de la política binacional del Gobierno de México”:

“...respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación”, destacó la Defensa.

COMUNICADO CONJUNTO. "Marina reitera su compromiso con la relación binacional en materia de seguridad fronteriza y marítima con Estados Unidos".https://t.co/fK1efRIMO2 pic.twitter.com/8KJ5uXRa1J — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 3, 2026

La Secretaría aclaró que, al igual que Estados Unidos desplegó elementos en su lado de la frontera, la Armada de México, a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas, hizo lo propio en la franja fronteriza de su jurisdicción con 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones.

Defensa destacó que mantendrá sus operaciones de vigilancia y seguridad en la frontera norte, y destacó que la colaboración con Estados Unidos es bienvenida cuando se respeten los principios de soberanía.

“La Secretaría de Marina mantendrá sus operaciones de vigilancia y seguridad en la frontera norte, destacando que cualquier mecanismo de cooperación o intercambio de información se desarrolla por los conductos institucionales establecidos, con pleno respeto a la soberanía, atribuciones y jurisdicción de cada país”, concluyó Defensa.

Operación Vanguardia Norte despliega 500 elementos del Ejército de EU en frontera sur

Ayer, el Comando Norte de Estados Unidos informó que realizó un despliegue de seguridad en su frontera sur (con México) a través de la Operación Vanguardia Ardiente.

Joint Task Force-Southern Border announces Operation Unified Resolve.



Under Operation Ardent Vanguard, we are rapidly repositioning hundreds of service members & equipment to the Rio Grande Valley to support @DHSgov & @CBP.



We remain committed to reinforcing border security,… https://t.co/8T31JnMy3W — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) October 2, 2026

Destacó que su objetivo fue apoyar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, ídem), instituciones estadounidenses encargadas de la migración.

“Seguimos comprometidos con reforzar la seguridad fronteriza, mejorar las capacidades de detección y defender la soberanía de EU junto a nuestros socios de la aplicación de la ley federal”, se lee en una publicación del Comando Norte de EU.

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